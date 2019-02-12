Canınız hamur kızartması çektiği zamanlarda, hamurun mayalanmasını bekleyemeyecek durumdayken imdadınıza yetişecek bir tarif mafiş. Pratikliği ile mutfakta zaman kazandıracak, enfes tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek olan mafiş tarifi hemen aşağıda…
Kızartmak için:
Bütün malzemeleri güzelce karıştırın.
Karışıma azar azar un ekleyin ve yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.
Hamuru iki parçaya bölün.
Parçaları çok ince olmayacak şekilde açın.
Bıçakla istediğiniz şekilde kesin.
Hamurları kızartmak için yağı ocakta kızdırın.
Hamurları kızartın ve sıcak servis edin.