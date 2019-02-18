Mayasız pişi tarifi

Hamur işi kahvaltılarımızın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Özellikle pişi denince akan sular duruyor. Ancak hamurunu yoğurmak, mayalanmasını beklemek derken pişi yapmanın zahmetine birçoğumuz katlanamıyoruz. Siz de aynı durumdaysanız 10 dakikada hazır olan mayasız pişi tarifimize mutlaka bir göz atın. Kabartma tozuyla yapılan bu pişi kahvaltıda da çay saatlerinde de vazgeçilmezleriniz arasına girecek.
Kızartmak için:
Yumurta, su ve yoğurdu çırpın.
Kabartma tozu, tuz ve unu da yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamuru iki parçaya bölüp yuvarlayarak beze yapın.
Bezeleri merdane yardımıyla bir parmak kalınlığında açın.
Yuvarlak kurabiye kalıpları ya da çay bardağının ağzıyla kesip ortalarına çatal batırarak delik açın.
Tavaya yağı alıp kızdırın ve hamurları yağa atın.
Her iki tarafını da güzelce kızartıp kağıt havlu serilmiş bir tepsiye çıkarın.
Havlu yağını emince pişilerinizi yiyebilirsiniz.