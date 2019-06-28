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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
28 Haziran 2019 - 14:50,

Hafta sonu kahvaltısında olmazsa olmaz çeşit çeşit hamur işi tarifleri

Hafta sonu birçoğumuz için uzun uzun oturulan kahvaltı sofraları ve bol bol tüketilen çeşit çeşit lezzetler demek. Hafta sonu kahvaltılarında olmazsa olmaz görülen şeyler var: Rengarenk reçeller, yumurta, sucuk ve tabii ki hamur işleri. Siz de aynı fikirdeyseniz hafta sonu sofralarınızı şenlendirmesi için derlediğimiz bu hamur işi tariflerini sakın kaçırmayın. Hepsine ayrı ayrı bayılacaksınız…

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1/12Peynirli kaşık dökmesi tarifi

Peynirli kaşık dökmesi tarifi

Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!

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2/12Yalancı peynirli boyoz tarifi

Yalancı peynirli boyoz tarifi

İzmir’e ve boyozuna hasret kalmış olan herkesin özlemini dindirecek enfes bir hamur işi, yalancı boyoz. Hazırlanması oldukça pratik ve çok lezzetli olan yalancı peynirli boyozu denemek isterseniz, leziz yalancı boyoz tarifimiz hemen aşağıda…

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3/12Puf puf poğaça tarifi

Puf puf poğaça tarifi

Poğaça kadar güzel şey var mı? Hele ki yumuşacık, bayatlamayan bol peynirli bir poğaçadan bahsediyorsak. Çay saatlerinizin kurtarıcısı olacak, yumuşacık peynirli puf puf poğaçanın tarifi denemek isteyenler için, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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4/12Paratha tarifi

Paratha tarifi

Paratha için Hint gözlemesi de diyebiliriz. Günün her öğününde sıkça tüketilen bir hamur işi, paratha. Peynirlisinden patateslisine kadar birçok farklı biçimde hazırlanabilen bu lezzetli gözlemeyi denemek isterseniz, patatesli paratha tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5/12Lalanga tarifi

Lalanga tarifi

Birçok farklı yöreye ait olduğu iddia edilse de kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan bir hamur işi lalanga. Lalagia olarak da bilinen lalanga tuzlu malzemelerle tüketildiğinde oldukça karın doyurucu, şekerli malzemelerle tüketildiğinde ise vazgeçilmez bir tatlıya dönüşüyor. Bu çok lezzetli ve pratik hamur işini denemek isterseniz, lalanga tarifimiz hemen aşağıda…

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6/12Kolay açma tarifi

Kolay açma tarifi

Pastane fırınından yeni çıkmış gibi yumuşacık açmaları bu tarifi kullanarak evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Denemek isteyenler için kolay açma tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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7/12Dızmana tarifi

Dızmana tarifi

Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.

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8/12Akıtma tarifi

Akıtma tarifi

Son yıllarda krepler pancake’ler çok moda oldu ama bu lezzetin bizim mutfağımıza ait atası akıtmayı da unutmamak gerek. Temel olarak yumurta, süt ve unla yapılan akıtmayı sabah kahvaltılarında ya da 5 çaylarında zevkle tüketebileceğiniz gibi içine et vb. malzemeler koyup ana yemeklere de uygun hale getirebilirsiniz. İşte akıtma tarifi…

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9/12Damla çikolatalı kruvasan tarifi

Damla çikolatalı kruvasan tarifi

Kruvasan Fransızların özellikle kahvaltıda kahveyle birlikte tükettikleri pek meşhur bir tatlı. Bu tatlıyı hamur açarak yapabileceğiniz gibi pratik olması açısından milföy hamuru kullanarak da kısa sürede yapabilirsiniz. Çikolatalı kruvasan tarifimiz sizin için geliyor, mutlaka denemelisiniz.

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10/12Bazlama tarifi

Bazlama tarifi

Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...

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11/12Katmer tarifi

Katmer tarifi

Hazırlaması çok pratik olan katmer, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olmaya aday. Oldukça kolay hazırlanan ve tadına bakan herkesi ağızda tel tel dağılmasıyla büyüleyen katmeri siz de denemek isterseniz, yumuşacık katmer tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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12/12Tahinli pide tarifi

Tahinli pide tarifi

Tahanlı pide olarak da bilinen tahinli pide, Bursa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu çok lezzetli pideyi denemek isterseniz, leziz tahinli pide tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread

Lezzetini 83 yıllık mayasından alan Urban Bread ekmekleri, hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlere çözüm önerisi oluyor.

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Lezizz Öneriler

Hedef Türk mutfağını birinci lige çıkarmak

Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla ilgi çeken Türk mutfağının, dünyada hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Türk şeflerin de yabancı mutfaklar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Gök, şef adaylarına verilecek eğitimle Türk mutfağını birinci lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

DHA /

Batonette

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