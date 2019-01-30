Dızmana tarifi

Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.
İç harcı için:
Üzerine dökmek için:
Ilık su, ılık süt ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. İçine mayayı da ekleyip çırparak eritin.
Bu karışımın içine sıvı yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip çırpın. Bir yandan yoğurarak yavaş yavaş ununu ilave edin.
Güzelce yoğurduğunuz hamuru mayalanması için üzerini ıslak bir bezle örterek kenara alın.
Lor ile sıvı yağı bir kasede karıştırın. Yağı peynire iyice yedirin.
Elinizi sıvı yağa batırıp mayalanan hamurdan küçük parçalar koparın.
Avuç içinde düzleştirip ortasına yağlı lordan yerleştirin ve kapatıp yuvarlayın ve tepsiye çok sıkıştırmadan yerleştirin.
Tüm malzemeye aynı işlemi uygulayın. Tepsiye yerleştirdiğiniz hamurları 15 dakika da bu şekilde mayalandırın.
Yoğurt, yumurta, tuz ve sıvı yağı güzelce çırpın.
Tepsinin her yerine gelecek şekilde hamurların üzerine bolca dökün.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın bir müddet ısıtın. Tepsiyi fırına verin.
Kızaran dızmanayı fırından çıkarıp bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Gelenekselin dışında bir lezzet isterseniz dızmananın içine haşlanmış patates, kıyma gibi malzemeler de koyabilirsiniz.