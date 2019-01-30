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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Dızmana tarifi
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Dızmana tarifi

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Dızmana tarifi

Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 10 gram instant maya
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5,5 su bardağı un

İç harcı için:

  • 400 gram lor
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzerine dökmek için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Ilık su, ılık süt ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. İçine mayayı da ekleyip çırparak eritin.

Bu karışımın içine sıvı yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip çırpın. Bir yandan yoğurarak yavaş yavaş ununu ilave edin.

Güzelce yoğurduğunuz hamuru mayalanması için üzerini ıslak bir bezle örterek kenara alın.

Lor ile sıvı yağı bir kasede karıştırın. Yağı peynire iyice yedirin.

Elinizi sıvı yağa batırıp mayalanan hamurdan küçük parçalar koparın.

Avuç içinde düzleştirip ortasına yağlı lordan yerleştirin ve kapatıp yuvarlayın ve tepsiye çok sıkıştırmadan yerleştirin.

Tüm malzemeye aynı işlemi uygulayın. Tepsiye yerleştirdiğiniz hamurları 15 dakika da bu şekilde mayalandırın.

Yoğurt, yumurta, tuz ve sıvı yağı güzelce çırpın.

Tepsinin her yerine gelecek şekilde hamurların üzerine bolca dökün.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın bir müddet ısıtın. Tepsiyi fırına verin.

Kızaran dızmanayı fırından çıkarıp bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Gelenekselin dışında bir lezzet isterseniz dızmananın içine haşlanmış patates, kıyma gibi malzemeler de koyabilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
Dızmana tarifi hamur işi tarifleri dızmana nasıl yapılır

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