Kolay açma tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kolay açma tarifi
ORTA ZORLUKTA

Kolay açma tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolay açma tarifi

Pastane fırınından yeni çıkmış gibi yumuşacık açmaları bu tarifi kullanarak evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Denemek isteyenler için kolay açma tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı

Ilık suyu, sütü, kuru mayayı ve toz şekeri bir kabın içinde karıştırmakla başlayın.

Kaptaki karışıma sıvı yağı ilave edin iyice karıştırın ve tuzunu ekleyin.

Daha sonra unu azar azar ilave etmeye başlayın.

Hamur ele yapışmayan bir kıvam alana kadar güzelce yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatın. Oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bir mandalina büyüklüğünde bezeler ayırın. Bu bezeleri tezgahta rulo biçimine getirin.

Ardından iki tane ruloyu birbirine sarın ve uç kısımlarını birleştirerek döndürün.

Bu işlemi bütün bezeler bitene kadar tekrarlayın.

Açmaları fırın tepsisine alın. Tepside 15 dakika kadar daha mayalanmasına izin verin.

Üzerlerine 1 yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla sürün. Bu aşamada dilerseniz üzerlerine susam serpebilirsiniz.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişmeye bırakın. Açmalarınızı sıcak servis edebilirsiniz afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
açma tarifi hamur işi tarifleri kolay açma tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

5 dakika poğaçası tarifi

Pırasalı kiş tarifi

Hamur bamyası tarifi

Kars ketesi tarifi