Kolay açma tarifi

Pastane fırınından yeni çıkmış gibi yumuşacık açmaları bu tarifi kullanarak evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Denemek isteyenler için kolay açma tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Üzeri için:
Ilık suyu, sütü, kuru mayayı ve toz şekeri bir kabın içinde karıştırmakla başlayın.
Kaptaki karışıma sıvı yağı ilave edin iyice karıştırın ve tuzunu ekleyin.
Daha sonra unu azar azar ilave etmeye başlayın.
Hamur ele yapışmayan bir kıvam alana kadar güzelce yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üzerini kapatın. Oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurdan bir mandalina büyüklüğünde bezeler ayırın. Bu bezeleri tezgahta rulo biçimine getirin.
Ardından iki tane ruloyu birbirine sarın ve uç kısımlarını birleştirerek döndürün.
Bu işlemi bütün bezeler bitene kadar tekrarlayın.
Açmaları fırın tepsisine alın. Tepside 15 dakika kadar daha mayalanmasına izin verin.
Üzerlerine 1 yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla sürün. Bu aşamada dilerseniz üzerlerine susam serpebilirsiniz.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişmeye bırakın. Açmalarınızı sıcak servis edebilirsiniz afiyet olsun.