Son yıllarda krepler pancake’ler çok moda oldu ama bu lezzetin bizim mutfağımıza ait atası akıtmayı da unutmamak gerek. Temel olarak yumurta, süt ve unla yapılan akıtmayı sabah kahvaltılarında ya da 5 çaylarında zevkle tüketebileceğiniz gibi içine et vb. malzemeler koyup ana yemeklere de uygun hale getirebilirsiniz. İşte akıtma tarifi…
Yumurta, süt ve sıvı yağı iyice çırpın.
Un ve tuzunu ilave edip çırpmaya devam edin. Akışkan bir hamur elde edeceksiniz.
Yapışmaz tavayı iyice ısıtın. Hamurdan kepçeyle alarak tavaya dökün.
Altı pişip üstü göz göz olan akıtmayı ters çevirin.
Diğer yüzü de kızarınca tavadan alın. Soğutmadan servis yapın.