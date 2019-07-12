Hafta sonu kahvaltınıza renk ve lezzet katacak çıtır çıtır hamur işleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Soğan mutfağımızda olmazsa olmaz malzemelerden. Özellikle tencere yemekleri söz konusu olduğunda soğansız yemek pişirmek söz konusu bile değil. Ancak tariflerde genellikle soğanın hangi türünü kullanmamız gerektiğinden bahsedilmiyor. Halbuki tezgahlarda çeşit çeşit soğan var ve bu soğanların hem lezzetleri hem de sertlikleri birbirinden oldukça farklı. Sizin için hangi soğanın hangi tarife uygun olduğunu araştırdık. İddia ediyoruz, bu ipuçlarıyla yemekleriniz daha lezzetli olacak…
Kış hazırlıkları denilince ilk akla gelenlerden biri de salça oluyor. Birçok yemeğin yapımında kullanılan salça için malzemeler oldukça kolay, önemli olan ise püf noktalara dikkat etmek. Peki, salça nasıl yapılır? Püf noktalarıyla evde salça yapımını derledik.