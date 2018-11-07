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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
07 Kasım 2018 - 09:53,

Durian, jackfruit, rambutan... Adları da tatları da değişik egzotik meyveler

Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve ülkemizde sık rastlanmayan pek çok egzotik meyve çeşidi var. Rengarenk yapıları ve birbirinden farklı lezzetleriyle bu meyveler genellikle tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişiyor. Görünüşleri ile oldukça albenili olan bu meyveler insanda adeta tadına bakma isteği uyandırıyor. İşte değişik lezzetlerinin yanında sayısız faydası olan egzotik meyveler...

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Durian

Durian yemesi en zor ancak lezzeti en unutulmaz meyvelerden. Çok sert bir kabuğunun yanı sıra "dünyanın en kötü kokan meyvesi" şeklinde kötü bir ün kazanmasına neden olan bir kokusu var. Durianın kokusu o kadar kötü ki Endonezya'da bir uçak, dün yolcularının kabinde ağır bir durian kokusu bulunduğuna dair şikayetinin ardından rötar yaptı. Haberin ayrıntıları hemen aşağıda...

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Jackfruit

Hindistan'da yetişen jackfruit ülkenin sevilen meyvelerinin başında geliyor. Üzüm ve muz karışımı bir tada sahip olan bu meyve içeriğindeki sayısız fayda ile bazılarını Hindistan'a kadar götürebilir. Jackfruit Asya ülkelerinde kızarmış olarak da yenilebiliyor.

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Rambutan

Güney Asya'nın en ünlü meyvesi olan rambutan üstü kırmızı tüylerle kaplı ve hayli orijinal görünüşlü bir meyve. Kırmızı kabuğunun içindeki beyaz meyvesinin lezzetinin üzüme benzediği belirtiliyor.

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Marula

Sıcak ve kurak Afrika iklimini seven bir meyve olan marula sulu yapısı ile biliniyor. Bekletilerek tüketildiğinde içinde alkol de oluşturabilen bu meyveyi fazla tüketmek sarhoş olmaya neden olabilir.

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Cupuaçu

Cupuaçu meyvesi, ananas ile çikolata karışımı bir lezzete sahip olması ile ünlü. Cupuaçu yağmurlu Amazon ormanlarında yetişen bir meyve ve yağlı yapısı ile dikkat çekiyor. Cupuaçunun aroması ve kokusu kozmetik sektörünün de radarına girmiş durumda.

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Pitaya

Rengi ve yapısı ile oldukça beğeni toplayan pitaya, egzotik meyveler arasında en estetik görünümlü olanı. Orta ve Güney Amerika'da sıkça yetiştirilen pitayanın dış görünüşü kivinin renk değiştirmiş haline benziyor.

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Bael

Hindistan topraklarında yetişen bael 1 yıl gibi uzun bir sürede olgunlaşıyor. Marmelat benzeri bir tada sahip olan bael, taze olarak salatalarda veya kurutulmuş olarak tüketilebiliyor.

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Safou

Afrika'da yetişen safou, avokado ile benzer özelliklere sahip. Dışı mor renkli ve elips şeklinde olan safou yağlı ve tereyağı kıvamında bir meyve. Safou pişirilerek de tüketilebiliyor.

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Karambola

Yıldız meyvesi de denilen karambola Güney Asya'ya özgü bir egzotik meyve. Ekşi bir tadı olan karambola C vitamini ve potasyum deposu olması ile dikkat çekiyor.

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Graviola

"Tarçın elması" diye de bilinen graviola, özellikle kanserle savaşta faydaları nedeniyle adından söz ettiriyor. Amerika kıtasının güneyinden dünyaya yayılan bu meyve, çok güçlü antioksidan etkiye sahip.

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Kiwano

Kiwano'nun dışı dikenli içi ise çok çekirdekli. Tam bir C vitamini ve lif deposu olan bu meyve "boynuzlu kavun" ya da "İngiliz domatesi" diye de biliniyor.

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Aguaje

Aguaje "kadınlar için mucize meyve" diye biliniyor. Kırmızı kabuğunun altında sarı etli bir kısmı olan A ve C vitamini kaynağı aguaje, Latin Amerika ülkelerinde sık sık karşımıza çıkıyor.

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Mangostan

Dıştan bakıldığında mürdüm eriğini andıran mangostanın içinde pamuk gibi beyaz bir etli kısım var. Endonezya'da sık tüketilen ve "meyvelerin kraliçesi" diye anılan mangostanın özü cilt bakım ürünlerinde de kullanılıyor.

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Passion fruit

Çarkıfelek diye de bilinen bu meyvenin de kabukları mor ve içi çok çekirdekli, fakat aroması da çok lezzetli. Bu nedenle meyveden ziyade meyve suyu olarak tüketiliyor.

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Çerimoya

Çerimoya "dünyanın en lezzetli meyvesi" diye biliniyor ve yavaş yavaş ülkemizde de tanınmaya başladı. Aslen Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilen çerimoya için bilim insanları dünyadaki en besleyici yiyeceklerden biri diyor.

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