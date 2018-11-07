Dünyanın en kötü kokan meyvesi durian uçak boşalttırdı
Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikayeti ardından rötar yaptı.
BBC Türkçe'nin haberine göre, olay Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçakta yaşandı. Uçağın kargosunda, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak bilinen duriandan toplam 2 ton bulunduğu belirtildi.
Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi. Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkarılmasına karar verdi. Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı. Uçak, 1 saat gecikmeyle havalandı.
Sriwijaya Havayolları şirketi olay sonrası yaptığı açıklamada, uçakta durian meyvesi taşımanın yasadışı olmadığını belirtti.
Durian, birçok Asya ülkesinde yaygın bir meyve. Ancak yaydığı kötü koku nedeniyle bazı ülkelerde meyvenin toplu taşıma, otel ve uçaklarda bulundurulması yasaklanmış durumda.
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