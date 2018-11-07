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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Dünyanın en kötü kokan meyvesi durian uçak boşalttırdı

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Dünyanın en kötü kokan meyvesi durian uçak boşalttırdı

Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikayeti ardından rötar yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçakta yaşandı. Uçağın kargosunda, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak bilinen duriandan toplam 2 ton bulunduğu belirtildi.

Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi. Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkarılmasına karar verdi. Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı. Uçak, 1 saat gecikmeyle havalandı.

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Durian kadar ilginç başka tropik meyveler de var
Durian kadar ilginç başka tropik meyveler de var

Sriwijaya Havayolları şirketi olay sonrası yaptığı açıklamada, uçakta durian meyvesi taşımanın yasadışı olmadığını belirtti.

Durian, birçok Asya ülkesinde yaygın bir meyve. Ancak yaydığı kötü koku nedeniyle bazı ülkelerde meyvenin toplu taşıma, otel ve uçaklarda bulundurulması yasaklanmış durumda.

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