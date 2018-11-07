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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
07 Kasım 2018 - 10:32,

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Dünyanın dört bir yanında insanların tükettiği 1000 besin incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı...

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1

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.

2

Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Uzmanların oluşturduğu skalada, en fazla puanı alan yiyecek badem oldu.Peki ya diğer gıdalar? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz? İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...

3


Besin puanı 49 olan gıdalar

Tatlı patates, incir ve zencefil.

4


Besin puanı 50 olan gıdalar

Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot.

5


Besin puanı 51 olan gıdalar

Havuç, kış kabağı, jalapeno biberi, ravent (ışkın otu), nar, kırmızı kuş üzümü, portakal, sazan.

6


Besin puanı 52 olan gıdalar

Helvacı kabağı, kamkat, pompano (bir tür balık), pembe somon.

7


Besin puanı 53 olan gıdalar

Vişne, gökkuşağı alabalığı, perca (bir tür balık).

8


Besin puanı 54 olan gıdalar

Taze fasulye, kırmızı yapraklı marul, pırasa, Arnavut biberi, yeşil kivi, altın kivi, greyfurt, uskumru, kızıl somon.

9


Besin puanı 55 olan gıdalar

Roka, Frenk soğanı, kırmızı biber.

10


Besin puanı 56 olan gıdalar

Kırmızı domates, yeşil domates, yeşil marul, gölevez (taro) yaprağı, Lima fasulyesi, yılanbalığı, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu, Coho somonu.

11


Besin puanı 57 olan gıdalar

Yaz kabağı, Etiyopya fasulyesi, plantain (pişirilerek yenen bir tür muz).

12


Besin puanı 58 olan gıdalar

Bezelye, börülce, kıvırcık marul, kiraz, ceviz.

13


Besin puanı 59 olan gıdalar

Taze ıspanak, maydanoz, ringa (bir tür balık), levrek.

14


Besin puanı 60 olan gıdalar

Çin lahanası, tere, kayısı, balık yumurtası, beyaz balık.

15


Besin puanı 61 olan gıdalar

Kişniş, Roman marulu (kaşık marul), hardal yaprağı, Atlantik morinası, bakalyaro (bir tür balık).

16


Besin puanı 62 olan gıdalar

Karalahana, rapini (bir tür sebze), acı biber, midye.

17


Besin puanı 63 olan gıdalar

Karalahana (farklı bir tür), fesleğen, toz kırmızı biber.

18


Besin puanı 64 olan gıdalar

Dondurulmuş ıspanak, karahindiba yaprağı, pembe greyfurt, deniz tarağı, Pasifik morinası.

19


Besin puanı 65 olan gıdalar

Mor lahana, yeşil soğan, Alaska mezgiti, pike balığı.

20


Besin puanı 67 olan gıdalar

Yeşil bezelye, mandalina, semizotu.

21


Besin puanı 68 olan gıdalar

Kurutulmuş kereviz yaprağı.

22


Besin puanı 69 olan gıdalar

Kurutulmuş maydanoz, kırmızı levrek.

23


Besin puanı 70 olan gıdalar

Pancar yaprağı.

24


Besin puanı 73 olan gıdalar

Kuyruk yağı.

25


Besin puanı 78 olan gıdalar

Pazı.

26


Besin puanı 84 olan gıdalar

Kabak çekirdeği.

27


Besin puanı 85 olan gıdalar

Chia tohumu.

28


Besin puanı 88 olan gıdalar

Yassı balık.

29


Besin puanı 89 olan gıdalar

Okyanus percası.

30


Besin puanı 96 olan gıdalar

Çerimoya (bir tür meyve).

31


Besin puanı 97 olan gıdalar

Badem.

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