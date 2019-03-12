Ani bastıran soğuğa çare olacak, içinizi ısıtacak yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Waffle hem herkesin damak zevkine göre çeşitlendirilmesiyle hem de çok pratik oluşuyla tatlı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Buradaki püf noktalarını kullanarak, waffle yaparken de yerken de çok eğleneceksiniz. Peki waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve oldukça pratik olan waffle’ın lezzetine lezzet katacak püf noktaları denemek isteyenler için waffle tariflerimizle birlikte hemen aşağıda…
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kış mevsiminin en sevilen meyvesi portakalın da dahil olduğu bir önerimiz var: Portakallı tavuk. ‘Yanına ne yapsak?’ diye düşünenler için ise sebzeli kuskus. İşte, portakallı tavuk ve sebzeli kuskus için gerekli malzemeler ve iki farklı tarifin yapılışı...