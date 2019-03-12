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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
12 Mart 2019 - 17:09,

Ani bastıran soğuğa çare olacak, içinizi ısıtacak yemek tarifleri

Tam baharı gördük derken yine yağmurlar, soğuklar başladı. Bu havalara uygun içinizi ısıtacak tarifler arıyorsanız Lezizz günün menüsünü bir gözden geçirmenizde fayda var. Sıcacık çorbamız, yemeklerimiz, tatlımız "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenlerin derdine çare olacak. Şimdiden afiyet olsun!

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Paça çorbasını herkes biliyor, peki ya paşa çorbası? Haşlanmış tavuk, nohut ve şehriyeyle yapılan protein deposu bu yoğurtlu çorbanın tarifi de oldukça kolay. Dikkat etmeniz gereken tek şey terbiyesini eklerken çorbanın kesilmesini önlemek için ılıştırıp karıştırmak. Paşa çorbasını herkes çok beğenecek.

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Tavuk ve sebzenin bu muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak... Üstelik çok da hafif çünkü buharda pişiyor. Alüminyum folyoda ya da pişirme torbasında yapabileceğiniz bu yemek o kadar pratik ki haftada bir kez mutlaka yapmak isteyeceksiniz. İşte buharda pişmiş sebzeli tavuk tarifi...

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3/5

Karnabahar kış aylarında yenebilecek en ekonomik ve sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Üstelik pizza tabanından kısıra birçok tarifte de karbonhidrat tüketmeyenlerin imdadına yetişiyor. Biz bugün daha klasik bir yemek, fırında karnabahar, yapmaya kadar verdik. Çok hafif ve lezzetli bir yemek çıktı ortaya. Üstelik çok da pratik. Afiyet olsun!

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4/5

Tavuklu pilav en sevilen geleneksel lezzetlerimizdendir. Biz bugün geleneksel tavuklu pilavdan biraz farklı içine bezelye ve salça da ekledik ve bambaşka bir lezzete dönüştürdük. Kolayca yapabileceğiniz tavuklu ve bezelyeli pilav çok da doyurucu ve besleyici. Afiyet olsun!

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Misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak, pudingli kurabiye tarifi. Çeşit çeşit pudingler kullanarak bambaşka aromalar katabileceğiniz bu kurabiyeleri yapmak oldukça kolay. Çay ve kahvelerinizin yanına pek yakışacak olan pudingli kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Lezizz Öneriler

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Waffle nasıl yapılır? Evde waffle yapımının püf noktaları

Waffle hem herkesin damak zevkine göre çeşitlendirilmesiyle hem de çok pratik oluşuyla tatlı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Buradaki püf noktalarını kullanarak, waffle yaparken de yerken de çok eğleneceksiniz. Peki waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve oldukça pratik olan waffle’ın lezzetine lezzet katacak püf noktaları denemek isteyenler için waffle tariflerimizle birlikte hemen aşağıda…

Fotoğraf: Ingimage /
Lezizz Öneriler

Portakallı tavuk ve sebzeli kuskus nasıl yapılır?

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kış mevsiminin en sevilen meyvesi portakalın da dahil olduğu bir önerimiz var: Portakallı tavuk. ‘Yanına ne yapsak?’ diye düşünenler için ise sebzeli kuskus. İşte, portakallı tavuk ve sebzeli kuskus için gerekli malzemeler ve iki farklı tarifin yapılışı...

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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