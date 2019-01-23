Fırında karnabahar tarifi

Karnabahar kış aylarında yenebilecek en ekonomik ve sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Üstelik pizza tabanından kısıra birçok tarifte de karbonhidrat tüketmeyenlerin imdadına yetişiyor. Biz bugün daha klasik bir yemek, fırında karnabahar, yapmaya kadar verdik. Çok hafif ve lezzetli bir yemek çıktı ortaya. Üstelik çok da pratik. Afiyet olsun!
Karnabaharları parçalayıp tuzlu suda haşlayın. Yumurta, yoğurt, un, sıvı yağ ve baharatları derince bir kapta harmanlayıp haşlanmış karnabaharları bu sosa bulayın. Cam tepsiye dizdiğiniz karnabaharların üzerine artan sosu gezdirin.
200 dereceye ayarladığınız fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerine rendelediğiniz kaşarı serpip yeniden fırına verin. Peynirler eriyip üstü kızarınca yemeğiniz hazırdır.