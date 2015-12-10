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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.12.2015 - 11:21, Son Güncelleme:

En iyi 10 sokak lezzeti

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En iyi 10 sokak lezzeti

Şık restoranları bir kenara bırakın, şimdi sıra İstanbul’un vazgeçemeyeceğiniz sokak lezzetlerini keşfetmekte! İstanbul Life jürisi yanıtladı: “En iyisi nerede yenir?”

1- ARNAVUT CİĞERİ

Arnavut ciğeri için dosdoğru gidilmesi gereken bir yer varsa o da Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı'dır. Soğan ve patatesle servis edilen unda kızarmış küp küp ciğerin tadına diyecek yok. Sayıları azalmış olsa da, bölgede hala seyyar satıcılar var. Haydi bir de isim verelim. Lütfi Usta, bölgede ün salanlardan. Büyükada’daki Ciğerci Altan ise Selin Kutucular’ın önerisi.

2- BALIK-EKMEK

En iyi 10 sokak lezzeti

Eminönü ve Karaköy şehrin balık-ekmek cenneti, biliyoruz. Civardaki seyyar arabaların hangisinden bir balık ekmek alsanız lezzeti iyidir. Ancak buranın meşhurunu sorarsanız: Emin Usta. Karaköy balık pazarında seyyar tezgahı var. Civardakiler ona Mario diye sesleniyor! Ee, bizden bu kadar ipucu yeter. Adres, telefona ihtiyaç mı var? Arayıp bulmalı!

3- DÖNER

En iyi 10 sokak lezzeti

Dar zamanlı öğünlerin en büyük kurtarıcısı döner büfeleri. Yarım ekmek de olur dürüm de. Ama döneri kıvamında hazırlamak herkesin harcı değil! O yüzden dönercilerin yüz karası da şöhretlisi de boldur. Beşiktaş Karadeniz Döner, döner konusunda belki de şehirde tek geçilir. Tarabya meydanındaki büfeler de insanı pişman etmez! Mutlaka deneyin.

4- KÖFTE

En iyi 10 sokak lezzeti

Asıl şöhretlisi, tükürük köftesi. Maç zamanı stadyum girişlerinde yerlerini alan köftecilerden herkes muhakkak bir kere tatmıştır. Artık pek çoğu konser ve festival alanlarının girişlerinde de var. Hijyen konusu tartışılır elbet! Tereddüt yaşıyorsanız, jürimize dönelim. Beşiktaş Ihlamur Kasrı’ndaki köfteciler Savaş Özbey için, Bebek Köftecisi Jale Balcı için en iyisi.

5- KOKOREÇ

En iyi 10 sokak lezzeti

Şehir insanı, söz konusu kokoreç olunca ikiye ayrılır: Nefret edenler ve vazgeçemeyenler. Ortası yoktur. Sevenler içinse şehirde iyi kokoreç yapan bir yer buldun mu, onu yaymak, duyurmak artık bir görevdir! O halde size iki adres: Çengelköy Kokoreççisi ve İstinye Düldül Kokoreç. Seyyardan denemek isteyenler Tepebaşı Flash TV’nin önündeki satıcıyı kaçırmasınlar.

6- KUMPİR

“Ortakööy!” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, doğru! Bize kumpiri en başta sevdiren Ortaköy’ün ta kendisidir. Burada kumpir, bir ritüeldir. Meydana gelmeden, kumpircilerin dizili olduğu sokakta hangi tezgahtan alırsanız alın, pişman olmazsınız. Bol tereyağlı, bol kaşarlı bir kumpir sade bile yenir. Ama siz yine de doldurun içini sosislerle, acılı ezmelerle.

7- MİDYE DOLMA

En iyi 10 sokak lezzeti

Balıkçı ya da kokoreççilerde yenebileceği gibi İstanbul’da her köşe başında da seyyar bir midyeci tezgahıyla karşılaşmak mümkün. Midyenin kerameti de bu galiba, gördüğün an canın ister! En iyisi nerede diyorsanız Beyoğlu’ndaki Mercan, midyesiyle ünlü. Ama Zincirlikuyu metrobüs durağındaki tezgah da pek rağbet görüyormuş. Bu da Jale Balcı’dan.

8- İÇLİ KÖFTE

En iyi 10 sokak lezzeti

Geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden. Öyle her yerden yenmez; lezzetini tutturması zordur. İstiklal’e yolu düşen herkes öyle ya da böyle görmüştür Sabırtaşı tezgahını. Aznavur Pasajı’nı geçtikten sonra, Danışman Geçidi’nin hemen başında durur. Buranın içli köftesi pek çok restorana taş çıkartır. Beyoğlu’nda bir gün mutlaka uğrayın.

9- PİLAV

 

En iyi 10 sokak lezzeti

Pilav deyip geçmeyin, şehrin belki de en klasikleşmiş sokak lezzeti bu! Yanında ayran ve biber turşusu; isteyene tavuklu, isteyene kuru fasulyeli. Pilavıyla nam salmış pek çok yer var ama Mehmet Yaşin’in bizi ilk yönlendirdiği yer, elbette ki Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı. Bir de küçük sır: Maslak sanayi girişindeki Maslak Pilavcısı’nda kuyruk oluşuyor.

10- SÜT MISIR

En iyi 10 sokak lezzeti

Mevsimi gelince her köşe başında açılan tezgahlardan biri de süt mısır tezgahları. Genelde haşlanmışı rağbet görür ama seveni için közlenmişi de pek çok tezgahta bulunur. Son zamanlarda popülerleşen bardakta süt mısır, pratik olsa dahi koçandan yemenin yerini tutar mı, emin değiliz. İyisi mi Kabataş sahilden tazesini alıp deneyin.

JÜRİ: 

Savaş Özbey, yazar
Jale Balcı, şef
Oğul Türkkan, yazar
Selin Kutucular, yazar
Mehmet Yaşin, yazar

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