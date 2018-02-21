Balığın en lezzetlisi İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları'nda

Tarihi Ali Baba Balık Lokantası

Fıstıklı balık kebabı bir şehir efsanesi değil, bir lezzet klasiği.

Kireçburnu Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi, No 17, Sarıyer, İstanbul

0 212 223 25 25

TARİHİ ALİ BABA BALIK LOKANTASI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Dalyan Aile Balıkçısı

Özellikle midye dolması için gidilir.

Dalyan Mahallesi, 1497 Sokak, No 9, Çeşme, İzmir

0 232 724 74 28

DALYAN AİLE BALIKÇISI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Fıstık Ahmet

Büyükadalı Fıstık Ahmet, Rumlardan kalan mezeler üzerine bir kitap yazdı. Kendisi de bizzat mutfakta. Yaprak dolması adada ünlü.

Maden Mahallesi, Gülistan Caddesi, No 11, Büyükada, İstanbul

0 216 382 35 91

FISTIK AHMET HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Hamdi Balık

Balıkçılar Çarşısı'nda, Hamdi Karayel tarafından işletiliyor. Tamamen taze, donmuş ve ithal olmayan onlarca balık çeşidini burada bulabilirsiniz.

Çarşı Mahallesi, Cevat Şakir Caddesi, No 23, Bodrum, Muğla

0 252 316 58 55

HAMDİ BALIK HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





İdeal Restoran

Beyoğlu Tarlabaşı’ndaki eski Hasır Meyhanesi’nin sahibi Meyhaneci Hakkı’nın yeri. Her yerde bulamayacağınız lezzette kalamar tava denemeye değer.

Burgazada Mahallesi, Turgut Egemen Bahçesi Sokak, No 17, Adalar, İstanbul

0 216 381 15 44

İDEAL RESTORAN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Reşat Balık Market

Beyoğlu Balık Pazarı’nın en renkli, otoriter simalarından Reşat Baba’nın vefatından sonra dükkânı oğlu Ahmet Bey aynı anlayışla devraldı. Torik lakerda şüphesiz İstanbul’un en iyilerinden.

Sahne Sokak, No 8, Balık Pazarı, Beyoğlu, İstanbul

0 212 293 60 91

REŞAT BALIK MARKET HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Şaşkınbalık Efkan’ın Yeri

Köz patlıcan beğendi üzeri tereyağlı levrek kavurma.

Suadiye Mahallesi, Noter Çıkmazı Sokak, No 8, Kadıköy, İstanbul

0 216 357 43 43

ŞAŞKINBALIK EFKAN'IN YERİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Taze Balık

İsmi üstünde! Balık çeşitleri, lakerda, balık yumurtası, tarama… Her birinin mükemmel kalitesiyle şüphesiz İstanbul’un en güvenilir balıkçılarından biri.

Tahmis Sokak, No 7, Eminönü, İstanbul

0 212 528 13 98

TAZE BALIK HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

‘EVDE BALIK YAPAYIM’ DERSENİZ…

Taze balığı güvendiğiniz mahalle balıkçınızdan alabilirsiniz. Kadıköy, Beşiktaş, Karaköy, Sarıyer balık pazarları her zaman uğramaya değer noktalar.

Mevsiminde tüketilen balığın ve diğer deniz ürünlerinin lezzeti garanti olur. Ayrıca tüm deniz ürünlerinin sürekliliğine de katkı sağlamış olursunuz. Balıkçınızdan mevsiminde ve uygun büyüklükte olan balıkları tercih etmeniz hem doğaya hem de denizlere büyük bir katkı.

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