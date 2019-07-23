"Kova Burcu - Yıllık"

KOVA BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Kovalar, 2017 yılından bu yana hayatınızla ilgili son derece önemli değişim ve dönüşümlerle mücadele etmeye başladınız. Bu yıl, geçtiğimiz yıllarda yaşadığınız zorlayıcı etkiler artık geride kalıyor. Sadece sizi ilgilendiren ve son sözü söyleyeceğiniz ocak ayı oluyor. 21 Ocak’ta hem güneşin Kova burcuna geçmesi hem de ilk derecelerde sizin karşıt burcunuz olan Aslan burcunda bir tutulma olması sizlerin bazı konularda haklılığınızı gözler önüne seriyor olacaktır. Bu belki ilişkileriniz adına belki de kariyeriniz adına olabilir. Sürekli hayatınızda var olan ve bir türlü düzelmemesinden şikayetçi olduğunuz konuların düzene girdiğini görebilirsiniz. Mart aylarında Venüs’ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla yılın başlarında biraz daha nefes aldığınızı görebileceksiniz. Yılın ilk 6 ayı her şeyi doğru planlamanızla ilgili olacaktır.

KOVA BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Jüpiter’in Yay burcunda olması sizi hayallerinize biraz daha yakınlaştırabilecek. Sosyal çevre bağlantılı kuracağınız iletişimler sayesinde önünüze gelen yeni projeler sizleri çok önemli bazı noktalara taşıyabilir. Geçmişte arzu etmiş olduğunuz konu veya işlerle ilgili yarım kalmış şeyler yeniden önünüze gelebilir. Sosyal çevre bağlantılarınız bu yıl sizlere girişimlerinizde çok yardımcı olabilir. Özellikle ocak sonunda meydana gelen şanslı etkiler sizi başlatmak istediğiniz konularla ilgili şanslı ve sürpriz gelişmelerle karşılaştırabilir. 6 Ocak'ta yaşanacak güneş tutulması ve 2 Temmuz'da yaşayacağınız Yengeç burcundaki güneş tutulması sizleri iş ve çalışma alanınız ile ilgili önemli sorumluluklara doğru yönlendirecektir. Uzun zamandır sizi rahatsız eden bir işiniz varsa bunu radikal bir kararla bırakabilirsiniz. Tazminat alarak yeni bir iş alanı oluşturmak isteyebilirsiniz. Ocak ve şubat ayı bu anlamda oldukça dikkat çekici bir zaman dilimi olabilir. Şubat ve ağustos aralığında bu anlamda yepyeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Satürn ve Plüton’un da bu alanda olması artık var olan düzeni radikal bir şekilde değiştirmek isteyeceğiniz düşüncesini veriyor. Özellikle 21 Ocak’ta gerçekleşecek Aslan burcundaki ay tutulması ile geçmişten gelen bazı stres yaratan durumları ve ruhunuzda izler bırakan konuları tekrar önünüze getirebilir ve sizler de “artık bitsin başka bir şey istemiyorum” noktasına gelebilirsiniz. İsteklerinizle ilgili sınanacağınız ve hayat derslerinizi fark edeceğiniz ve hiç olmadığınız kadar büyüyeceğiniz bir dönem de olacaktır. Jüpiter’in Yay Burcunda olması sizleri hiç olmadığınız kadar iyi hissettirecektir. Bu zor dönemin belki de en güzel yardımcısı Jüpiter’in olumlu bir alandan gelen desteği olacaktır. Hayalleriniz ve umutlarınız için güzel başlangıçlar yapmanız adına harika bir dönem.

KOVA BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Radikal ve gelişime açık bir yıl olacağı için eski ilişkilerin tamamen yıkılıp yerine yenilerini inşa etmek isteyeceğiniz bir süreç başlıyor. Kendinizi ve dolaylı olarak kişiliğinizi de değiştirmek zorunda hissedeceğiniz mücadeleci bir zaman dilimi içine giriş yapıyorsunuz. Eskiye dair olan tüm bakış açılarınız tamamen değişim gösteriyor. Öğreneceğiniz olaylar sayesinde yeni kararlar alabilirsiniz. Jüpiter’in Yay burcunda olması sizleri oldukça olumlu etkileyecek. Özellikle ocak sonu başlayan güzel etkiler Şubat'ta da devam ediyor olacak. 5 Şubat’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile aşık olabileceğiniz ve bu heyecanı ciddiyete dönüştürebileceğiniz fırsatları yakalayabileceksiniz. Özellikle bu sözlerimiz son 5-6 yıldır hayatında ciddi bir ilişkisi olmayan Kovalar için söylenebilir. Mart aylarında Venüs gezegenin sizin burcunuza geçiş yapmasıyla bu etkiler daha da kendini gösterecek noktaya gelecektir. Bununla birlikte yalnız olan Kovalar Nisan ayında hızlı ve sürpriz başlangıçlar yapabilirler. İlişkileri sorunlu devam Kovalar bu yıl ocak ve temmuz aralığında artık geçmiş hesaplaşmaları kapatacağı ve yeniye doğru adımlar atacağı bir süreç içinde ilerleyebilirler. Özellikle yılın ikinci yarısı ilişkilerini ciddi bir noktaya götürmek isteyeceksiniz. Evlat sahibi olma ve sorumluluklarınızın artması gibi konular ön plana gelebilir. Evli bir kova burcuysanız evliliğiniz içerisinde partneriniz hakkında bilmediğiniz ya da sizden saklanan bir olayı öğrenebilirsiniz. Bu tür konularda daha fazla empati yapmalısınız.

KOVA BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Bu yıl Uranüs’ün mart ayından sonra Boğa burcunda ilerliyor olması ev ve yerleşim alanlarınızla ilgili bazı sürprizlere hazırlıklı olmanız gerektiğini gösteriyor. Bu geçiş sizleri özgürlüğünüzü korumaya karşı büyük mücadelelerden geçirmeye yönlendirebilir. Ev ve yaşam alanınızı değiştirebilir ve önemli sorumluluklar alabilirsiniz. 14 Şubat tarihinde Mars’ın Boğa burcunda ilerleyecek olmasıyla bu değişim ve dönüşümü daha fazla hissetmeye başlayabilirsiniz. Evinizi ilgilendiren meseleler, ailevi konular ve geleceğinizle ilgili uzun vadeli planlarınızda bazı hızlı değişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu alanla ilgili önemli bazı mücadeleler vermek durumunda olabilirsiniz. Miras, alım-satım ve gayrimenkullerle ilgili konularınız oldukça önem kazanabilir. Ev sahibi olmak isterken yüklü bir krediye girebilirsiniz. Ya da hayalinizde deniz kenarında bir evinizin olması vardır buna birden sahip olmak için ciddi bir yatırım riski içine girebilirsiniz gibi düşünün. Bu Mars-Boğa geçişi esnasında Venüs’ün sizin burcunuzda ilerleyecek olması ise sizleri ailevi ilişkilerinizde daha anlaşılır yapacaktır ve şansınızı arttıracaktır.

KOVA BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Ailede yaşanan problemler özellikle baba figürüyle yaşayabileceğiniz bazı iletişimsel sorunların olabileceği bir yıl. Buna çözüm olarak ortamdan uzaklaşmak ve yaşadığınız yeri değiştirmek size iyi gelebilir.

Kural 2: Bu yıl tamamen hedefleriniz ile ilgili konulara zaman ayırmalı ve tüm yönleriyle inceleyerek ilerlemelisiniz. Buna ek olarak kariyerinize daha sıkı bağlanıp ileride kendinizi görmek istediğiniz yer ile ilgili daha somut planlar yapabilirsiniz.

Kural 3: İlişkilerinizde var olan problemleri çözmek adına çaba harcayın. Özellikle sizi yanlış anlayan kişi ve olaylara tepki vermektense beklentilerinizi düzgün bir üslupla karşı tarafa aktarın.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“İnsan yaşadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.” Katharine Hepburn

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: İkizler-Aslan-Yay

Yılın en başarılı Ayları: Ocak-Mart-Nisan

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ağustos-ekim-aralık

Kova burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması

Ocak: Çalışma hayatınızla ile ilgili köklü ve dönüştürücü oluşumlara karşı başlatıcı etkiler yakalayabilirsiniz. Üstlerinizden ve güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz.

Şubat: İlişkilerinizde bazı konuları tekrar başlatmak ya da ilişkinizi telafi etmek isteyebilirsiniz. Bu ay kariyerinizde çok önemi bir değişim söz konusu olabilir.

Mart: Finansal ilişkilerinizde sınırlarınızı ihlal etmek isteyen kişilere karşı hayır demeyi öğrenmeniz gerekli. Özel hayatınızda ise karşınızdaki kişilerle ego mücadelesine girmemelisiniz.

Nisan: Aşk hayatınıza dair önemli ve heyecanlı oluşumlar gündemde. Yalnız olan kovalar aşık olurken bazı ayrılıklar sizi karşı tarafa daha da çekebilir. Bu tuza düşmeyin.

Mayıs: Kariyerinize odaklanacağınız mücadeleci bir ay. Bu zamana kadar başlattığınız ve devam ettirdiğiniz emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

Haziran: Finansal konularda yanılgılara açık bir zaman dilimi. Çevrenizin düşüncelerinizi etkilemesine izin vermeyin.

Temmuz: Gelecekle ilgili kendinizi gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Alacağınız kararlarda radikal değişimler yapma fikri bugün için uygun olmayabilir.

Ağustos: Yalnız olan Kovalar adına belirleyici ve önemli bir zaman dilimi. Kararlarınızı yeniden sorgulayabilir ve başlangıçları bitişleri deneyimleyebilirsiniz. Alacağınız kararlar her ne olursa olsun önemli ve değişime yönelik olacak.

Eylül: Sosyal çevrenizin yaklaşım tarzları hoşunuza gitmeyebilir. Size karşı yapmış oldukları davranışlarla sınırları aşabilirler. Empati yeteneğinizi geliştirin.

Ekim: Sosyal çevrenizin genişlediği ve önemli dostlukların hayatınıza katılacağı bir zaman dilimi olacaktır.

Kasım: Kariyeriniz ve ailenizle ilgili önemli oluşumlar gündemde. Finansal oluşumlarınızdan gelen başarılar sizleri insan ilişkilerinizde de daha prestijli kılabilir.

Aralık: ilişkilerinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Sizi yanılgılara sürükleyen konuları bu sefer her türlü yönüyle açıklığa kavuşturuyor olabilirsiniz.