Ispanaklı Çin tavuğu

Sosu hazırlamak için; soya sosu, yumurta ve nişastayı derin bir kaseye koyup çatal yardımıyla iyice çırpın. Varsa taze ya da toz zencefili de ekleyin. Etleri bu sosun içine koyup ağzını kapatarak buzdolabında en az 3 saat bekletin.

Diğer taraftan, ıspanak yapraklarını yıkayıp 2 santim eninde doğrayın. Sarmısağı pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin. Havucu soyduktan, biberleri saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra kurşun kalem kalınlığında dilimleyin. Ayçiçek yağını derin bir vok tavasına aktarıp yüksek ısılı ateşte kızdırın.

Etleri sosuyla birlikte tavaya aktarıp sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurduktan sonra el kevgiriyle tavadan alın. Sebzeleri aynı tavaya aktarıp yüksek ısılı ateşte, sürekli karıştırarak biraz yumuşayıncaya kadar (diri kalmasına özen gösterin) 4-5 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve pul biberi katıp karıştırın. Üzerine etleri ekleyip ocağın altını biraz kısın ve orta ısılı ateşe ayarlayın. Ketçabı sebzeli tavuğun üzerine gezdirip 2-3 dakika daha pişirin. Sebzelerin pişme süresini kendi damak tadınıza uygun biçimde ayarlayın.

Haşlanmış noodle ya da spagettiyi de ilave edip karıştırın. Tuzuna ve biberine bakıp gerekirse biraz ekleyin. Birkaç dakika daha bekleyip ısınmasını sağladıktan sonra servise sunun.

Not: İsterseniz üzerine yağsız tavada kavurduğunuz 3-4 yemek kaşığı susam da serpiştirebilir, yemeğin lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-Yarım paket noodle ya da yarım paket spagetti

-2 adet tavuk göğüs eti (kurşun kalem kalınlığında dilimlenmiş olmalı)

-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Sosu için;

-3 yemek kaşığı soya sosu

-1 adet yumurta

-1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

-varsa, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil (1 çay kaşığı toz zencefil de kullanabilirsiniz)

Ayrıca;

-200 gr ıspanak yaprağı

-1 adet ince uzun havuç

-1 adet uzun kırmızı biber

-1 adet yeşil dolmalık biber

-1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

-3 diş sarmısak

-3 yemek kaşığı ketçap (isteğe bağlı)