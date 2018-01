HDP'de Türk formülü

HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isim arayışına girildi. Yeni eş genel başkanın uzlaşma ile belirlenmesini isteyen parti yönetimi önümüzdeki haftadan itibaren bölge konferanslarında parti tabanının görüşüne başvururken bir yandan da parti bileşenleri ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacak. Öneriler, oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu’nda görüşülerek bir aday belirlenecek. Adaylık için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in adı geçerken, Ahmet Türk’ün abi formülüyle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyor.



TÜRKİYELİLEŞME

Hasip Kaplan ve Sırrı Süreyya Önder’in sözlerinin ardından HDP’de yıllar sonra bir kez daha ‘Türkiyelileşme’ tartışması başladı. Sosyal medyada Kaplan’a destek veren partililerle eleştirenler arasında birbirlerini ırkçılıkla suçlayan tartışmalar yaşandı.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, tartışmalarla ilgili şöyle konuştu: “Ülke yönetiminde neyi savunuyorsak parti yönetiminde de aynı ilkesel tutum içerisinde olmamız gerekiyor. Yani kimseyi ne etnik kökeninden dolayı baştan avantajlı pozisyonda görebiliriz ya da aynı şekilde dezavantajlı pozisyona düşürebiliriz. Siyasi partiler açısından ülke yönetimiyle ilgili sözü parti içinde uygulamak ilkesel ve etik bir sorumluluktur. HDP bu amaçla kurulmuştur. Bu kuruluş felsefesine bağlı kaldığı ölçüde büyümesi mümkün olacaktır.”



BİZİ YANSITMIYOR

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ne yaptığı ziyarette, “En başta söylediğimiz ‘bizler’ var ya, biz oyuz yani, halen bizleriz. Dolayısıyla burası halkların kardeşliğinin partisidir. Burası her rengin, her kimlikten, her inançtan insanın partisidir ve o nedenle o sözler bizi karşılamıyor, hiçbir şekilde bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor” dedi.



'SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN'

HDP’de eş genel başkan arayışı sürerken yaşanan tartışmalar sosyal medyaya yansıdı. Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın, önceki gece Twitter hesabından, “HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..!” çıkışı ve ardından HDP’li Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’i hedef alarak “Sırrı gitsin film çeksin” açıklaması tartışmaya neden oldu.



HDP’li Önder, Kaplan’a “tükürülecek bir zihniyet” diye yanıt verdi. HDP Genel Merkezi’nden de, “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” açıklaması yapıldı.



Kaplan da dün sabah saatlerinde yine sosyal medya üzerinden HDP’den istifa ettiği, siyaseti de bıraktığı mesajını paylaştı.