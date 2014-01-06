Hamsili mantarlı tava böreği

Üzerine çok ince kıyılmış yeşil biberi, maydanoz ve dereotunu ekleyin. Konserve mantarları süzüp yine tavla zarı formunda dilimleyin ve aynı kaba aktarın.

Hamsili mantarı sebzelerin üzerine ilave edip tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra sıvıyağı da üzerine gezdirin. Malzemeleri kaşıkla iyice harmanlayıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, 20-25 santim çapındaki geniş bir teflon tavaya zeytinyağından 2 yemek kaşığı kadar gezdirin. Yufkalardan birini büzüştürüp buruşturarak tavaya yerleştirin. Yufkanın kenarlarını tavadan dışarı sarkıtın.

Diğer yufkayı da el kadar parçalar halinde koparıp didikleyin. Kalan 4 yemek kaşığı zeytinyağını ve ılık suyu küçük bir kasede karıştırın. Tavadaki yufkanın üzerine yufka parçalarını bir sıra dizip sostan 3-4 yemek kaşığı kadar gezdirin.

Hazırladığınız hamsili harcı yufkaların üzerine yayın. Üzerine yufka parçalarını yerleştirip sostan 2-3 yemek kaşığı kadar daha gezdirin. Tavadan sarkan yufka parçalarını kapatıp kalan sosu da gezdirin. Böreği kısık ateşte tavayı çevire çevire 15 dakika kadar kızartın. Altı iyice kızaran böreği bir kapak yardımıyla ters düz edip 15 dakika kadar altını da kızartın. Böreği servis tabağına aldıktan sonra sıcakken dilimleyip servise sunun.

Not: İsterseniz hamsi kullanmayıp mantar miktarını 2 su bardağına çıkarın ve 1 adette tavla zarı doğranmış domates katın.

Malzeme listesi

-2 adet hazır yufka

-Yufka sosu

-6 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 Türk kahve fincanı ılık su

İç harcı için;

-250 gr temizlenmiş hamsi

-Yarım su bardağı konserve mantar

-1 adet yeşil sivri biber

-Yarım demet maydanoz

-Yarım demet dereotu

-2 yemek kaşığı sıvıyağ

-1 çay kaşığı tuz, karabiber