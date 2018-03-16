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    Türbeye gelip FETÖ'yü övünce tutuklandı

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    16.03.2018 - 09:01 | Son Güncelleme:

    Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’nde Fetullah Gülen’a ait videoyu yüksek sesle dinleyen 33 yaşındaki Yusuf Aygün şikâyet üzerine gözaltına alındı. Yusuf Aygün, ifadesinde FETÖ lideri Fetullah Gülen için “Büyüğüm” “Muhterem hocaefendi”, FETÖ içinse “Ayaklar altına alınmış çiçek” tanımlamaları yaptı. Yusuf Aygün, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 

    ANKARA’da yaşayan ve ticaretle uğraştığı belirtilen Yusuf Aygün, geçen hafta sonu Üsküdar’daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’ni ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Türbeye gelip FETÖyü övünce tutuklandıYusuf Aygün, türbenin içinde cep telefonundaki FETÖ lideri Fetullah Gülen’in vaaz videosunu açarak yüksek sesle dinlemeye başladı.

    VATANDAŞLAR UYARDI

    Türbe ziyaretine gelen vatandaşlar, Yusuf Aygün’ün bu davranışından rahatsız olarak kendisini uyardı. Aygün ise kendisini uyaranlara olumsuz karşılık vererek videoyu izlemeye devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis Yusuf Aygün’ü gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yusuf Aygün önceki gün 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı.

    ODTÜ İktisat Fakültesi mezunu olan ve Hacettepe’de master yaptığı bildirilen Aygün’ün Ankara’da Çin’den getirdiği zikirmatikleri sattığı bildirildi. Yusuf Aygün iddiaya göre burada verdiği ifadesinde FETÖ lideri Gülen için 'Büyüğüm', FETÖ'den 'Ayaklar altındaki çiçek' tanımlaması yaptı.

    Akli dengesinin yerinde olduğunu ve hastaneye sevk edilmek istemediğini söyleyen Yusuf Aygün, İstanbul 3.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

    Türbeye gelip FETÖyü övünce tutuklandı

     

     

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    Etiketler: İstanbul , FETÖ , türbe , gündem
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