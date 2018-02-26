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    Şekere itiraza OHAL engeli

    Aysel ALP / ANKARA
    26.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    TÜRKŞEKER'e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine itiraz amacıyla başlatılan imza kampanyasına katılım 1 milyonu geçti. Ancak Ankara Valiliği, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde imza masası kurma talebini reddetti.

    Şeker-İş Sendikası yetkililerinden edinilen bilgiye göre ÖİB'in 21 Şubat'ta ihale ilanına çıkmasının ardından, 22 Şubat Perşembe günü Ankara Valiliğine başvuruldu. Sendika, şeker özelleştirmesinin iptali için pancar ekiminin yapıldığı 64 ilde başlayan imza kampanyasını; Kızılay merkez, Yüksel Caddesi, Ulus, Sıhhiye gibi yerlere konulacak masalarda sürdürmek istedi. Ancak Ankara Valiliği "OHAL" gerekçesiyle sendikanın talebini kabul etmedi.

    Ancak Şeker-İş Sendikası yetkilileri, Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan genel merkez önünde kurdukları masada devam eden imza kampanyasına her yaş ve görüşten vatandaşın gelerek, şeker özelleştirmesine karşı imza verdiğini belirttiler. OHAL olmasına karşın vatandaşın T.C kimlik numarasını yazarak, şeker özelleştirmesine itiraz ettiğini belirten yetkililer, sadece genel merkez önünde verilen imza sayısının 10 bini geçtiğini söylediler.

    Etiketler: Şeker-İş Sendikası , OHAL , Ankara Valiliği , son dakika
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