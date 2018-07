Erdoğan’dan önemli mesajlar: Başarılı olmaya mahkumuz

İSTENİLEN İSTİKAMETTE GELİŞMİYOR

“(Putin ile Tel-Rifat konusunda görüşmeler hangi aşamada?) Suriye’deki gelişmeler gerek Tel-Rifat olsun gerek Münbiç (Menbiç) olsun bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin’dir, Cerablus’tur, El-Bab’dır. Buralar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüz altında. Bazı görüşmeleri anlaşmaları, Münbiç ve Tel-Rifat konusunda yaptık. Bu görüşmemizde bunları A’dan Z’ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. Bunu tekrar gündemimize alacağız, İdlib konusu var bunu tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık bu saldırılardan, özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından koruma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

(ABD’nin İran’a yönelik yatırımları karşısında Türkiye nasıl bir tutum izleyecek?) Amerika nasıl bizim bir stratejik ortağımız ise dünyada diğer stratejik ortağımız olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Çünkü öyle ürünler alıyoruz ki bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Burada kazan-kazan esasına göre birçok gelişmeler var. Bunları nereye koyacağız? Bunları Obama döneminde Amerika’ya açık net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Bunları farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek bu da bizleri ayrıca üzmektedir. Bu konuda gerek senatonun gerek Temsilciler Meclisi’nin içindeki siyasi noktadaki rekabetler de Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şu ana kadar Sayın Başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Gelen heyetler bizim buradaki arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde gerekli olan bizim düşüncemizi almışlar bu şekilde dönmüşlerdir. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olur.

YAPILANMA FAZLA UZUN SÜRMEZ

(Yeni atamalar ne zaman olacak?) Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz, şimdi Güney Afrika’ya giderken çalışacağız, dönüşte çalışacağız. Bütün kurum, kuruluşlar, ofisler bunların üzerinde kimleri nereye atayalım ve bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle görüşmek suretiyle de şu arkadaşımız şuraya diyebileceğimiz isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez, zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bir de tabi bu işin bu sistemde nihai noktası yoktur. Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkûmuz. Başarısızlık bu sistemde, bizim kitabımızda yer almıyor. Başarılı olacağız. İşin olmazsa olmazı bu.”

UĞURLAMADA SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Güney Afrika’ya giderken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Başdanışman İhsan Şener uğurladı. Törenin ardından Oktay, Varank ve Şener’in yan yana yürürken sohbet etmeleri dikkat çekti. Erdoğan’a gezide eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Varank da turkuvaz halıda yürürken bir süre konuştu.