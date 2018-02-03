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Dünyanın sanat, müzik, yemek için en iyi şehirleri! Listeye Türkiye'den bakın hangi şehir girdi

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Hürriyet Haber
03.02.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:
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Dünyanın sanat, müzik, yemek için en iyi şehirleri Listeye Türkiyeden bakın hangi şehir girdiNext

Business Insider sanat, müzik, yemek için en iyi şehirleri listeledi. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi... Bakın dünya listelerine giren yemeği, müzeleri, galeri ve dünya miras alanlarıyla beğenilen o şehir hangisi...

Etiketler: Sanat , Müzik , Yemek
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