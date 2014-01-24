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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Fırında mantarlı brokoli

24 Ocak 2014

Brokoliyi çiçek çiçek ayırıp saplarını kesin. Bol tuzlu suda hafifçe haşlayıp süzün.

Mantarları uzunlamasına ikiye, üçe bölün. Taze mantar kullanacaksanız yıkayıp dilimledikten sonra kararmamaları için bol limonlu suda bekletin.
Diğer taraftan, orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabını ya da borcamı iki yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
Hazır çorba ve sütü bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca peynir, tuz ve biberleri ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.
Brokoli ve mantarı hazır çorbaya ilave edip karıştırın. Malzemeler iyice karışınca fırın kabına aktarın.
Galeta ununu da serpiştirin ve önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında 30-35 dakika pişirin.
Ocaktan alıp sıcak sıcak servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

1 adet orta boy brokoli (Yaklaşık 750-800 gr.)
200-300 gr konserve mantar (Taze kültür mantarı da kullanılabilir.)
1 paket hazır mantar çorbası
4 su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber
Ayrıca, 2 yemek kaşığı galeta unu

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