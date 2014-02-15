Esin Hanım'ın kısırı

Böylece bulgur iyice kabarıp yumuşayacaktır.

Diğer taraftan, soyduğunuz soğan ve sarmısakları robota koyup iri parçalar halinde çekin. (Soğan ve sarmısağı incecik doğrayarak da kullanabilirsiniz.) Çektiğiniz malzemeleri bulgura ilave edip karıştırın.

Üzerine salçaları, kimyonu, tuzu, pul biberi, kuru nane ve limon suyunu ilave edip tekrar karıştırın. İsterseniz malzemeleri çiğköfte yoğurur gibi yoğurabilirsiniz. Karışımı soğuması için bir kenarda bekletin.

Taze nane, roka ve tere yapraklarını yıkayıp incecik doğrayın. Dereotu ve maydanozu da aynı şekilde doğrayarak bütün yeşillikleri bulgurun üzerine aktarın.

Zeytinyağını da katıp tekrar karıştırdıktan sonra servis tabağına aktarın ve servise sunun. Üzerine ikiye ya da dörde böldüğünüz kiraz domateslerle süsleyin.

Not: Ülkemizde hemen hemen her kadının bir kısır tarifi vardır.

Ama ben en çok Esin Hanım’ın kısırını severim. Unutmayın ki salçalarımız Gaziantep’ten gelir.

Ben bir de Antakya’dan gelen nar ekşisinden 2 yemek kaşığı kadar eklerim. Sonuç şahane!

Malzeme listesi

- 2 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı sıcak su

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 3-4 diş sarmısak

- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber

- 2 çay kaşığı kimyon

- 1-2 yemek kaşığı kuru nane

- 1 adet büyük boy limonun suyu

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 1 demet rokanın sadece yaprakları

- Varsa 8-10 yaprak taze nane

- Varsa 8-10 yaprak tere

- 1 demet maydanoz

- Yarım demet dereotu