"Aslan Burcu - Yıllık"

ASLAN BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

2017 Temmuz ayından bu yana hayatınızda inanılmaz büyük değişimler yaşadığınızı tahmin edebiliyoruz. Bazı değişimler sizin gibi sabit olan aslanları oldukça sarstı. Hayatınızda asla dediğiniz ne varsa belki de tamda o noktadan vuruldunuz. Kesinlikle “o yapmaz” dediğiniz kişiler tamda o şekilde yapmaz dediklerinizi yaptı. Ya da ben bu işyerinden kesinlikle ayrılamam dediniz aksine bir şekilde o alanı terk etmek zorunda kaldınız. Ya da ilişkileriniz adına büyük değişimleri sırtlandınız ve bu yükü 2018 Kasım’a kadar taşımak zorunda kaldınız. Bu yıl birçok aslan burcu evlendi ya da geri dönüşü olmayan ayrılıklar yaşadılar. Aslında var olmak istedikleri yerleri buldular. Çoğu aslan yeni yaşam alanları oluşturmak zorunda kaldı. Finansal ve ortaklık işler onları oldukça yordu ve yıprattı. Bu yaşam alanını oluşturmak birçok engele de göğüs germek gerekti. Bu seneyi büyük öğretilerle kapatıyor aslanlar.2019 yılı Jüpiter desteği ile sizlere muhteşem sürprizler hazırlıyor. Şu an bunun etkisini hissetmiyor olabilirsiniz ama aksine 21 Ocak’ta sizin burcunuzda yaşanacak son tutulma ile bazı şeyler hayatınızda daha farklı yönde değişim göstermeye başlayabilir. Bunu hissedeceksiniz.

ASLAN BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

2019 yılı içinde yepyeni bir kariyer başlangıcı içinde olabilirsiniz. Yeni bir sorumluluk iş alanında size verilebilir ya da siz yeni bir sorumluluğu üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız ve beslenme şeklinize yeni bir anlam katıyor olacaksınız. Mayıs ve haziran aylarında iş hayatınızda bazı engellenmişlik duyguları ile mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu hemen sizleri bazı kaygı ve endişeler içerisine almamalı. 2 Temmuz da gerçekleşecek yengeç burcundaki güneş tutulması ile işinizde yeni bir başlangıç ve yeni bir yükseliş yakalamanız söz konusu olabilir. Eğer bir yönetici iseniz ya da kendi işiniz varsa bu zaman diliminden sonra işlerinizi büyültebilir ya da küçültebilirsiniz. Çalışanlarınızda bazı revizyonlara gitmek isteyebilirsiniz. Bu tür konular hayatınızda hikayenize göre önem kazanabilir. Bu yıl içinde eleştirilerden uzak durarak kendinizle ilgilenmeniz ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Her şeyden önemlisi yaptığımız işlerden huzur duyup daha fazla çalışma arzusu içinde olacaksınız. Mali açıdan son derece iyileştirici fırsatlar yakalayabilirsiniz. Daha önceden hedeflediğiniz planları uygulamak için gereken bütçeye tamamlayıp beklentilerinize ulaşabilirsiniz. 21 Ocak Aslan burcunda yaşanacak tutulma ile kariyerinizle ilgili çok önemli bir olayda netlik kazanabilirsiniz. Bu bir terfi etme durumu ya da işten birden ayrılma durumu da olabilir. Bu sizin haritanızın açılarına ve yaşam öykünüze göre daha isabetli bir öngörü yapmamıza neden olabilir. Uranüs’ün mart ayında tekrar Boğa burcuna geçmesiyle hedefleriniz veya kariyer yolunuz etrafında değişiklikler yaratmaya başlayabilir. Bu yıl asla bir gaflete gelip çalışma ortamınızda uyumsuzluk ve ego savaşına girmemelisiniz. Bu noktada bu yıl hayatınızın en uyumlu ve en sakin zamanlarını sabırla kullanmalısınız. Gerçek değerlerinizle, üstlendiğiniz profesyonel seçimlerle uyum sağlayarak, dünyayı kendi yolunuza koyma şeklinizde özgürlüğü bulabileceksiniz.

ASLAN BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

5 Nisan 2019 tarihinde aslan burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda önem verdiğiniz biri ile birlikte güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bunu iş boyutunda bir ortaklık ilişkisi olarak ta düşünebilir veya sevgi ilişkileriniz anlamında da değerlendirebilirsiniz. Yılın ilk aylarında duygusal anlamda kendinizi biraz kontrolsüz hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde denge yakalamak isterken dönüşü olmayan konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Son 1 yıldır aslanların sorduğu soru “yüzümüz gülmeyecek mi” oldu. Gülecek tabi ki, gülmez mi. Olaya şuradan bakmanız gerekmektedir. 2017-2018 yılı arasında aslında sizlerin bir türlü göremediği kötü olan her türlü ilişkiden bir kurtuluş yaşadınız. Bu size ve egonuza her ne kadar acı çektirmiş olsa da size çokta şey öğretti. İşte bu yıl bunu özümseyerek gerçekleri daha net göreceksiniz. Yaşadıklarınıza iyi ki diyeceğiniz bir yıl olabilir.1 Ağustos’ta yaşanacak aslan burcundaki yeniay yaşamınızın en şanslı dönemlerinden biri olabilir. Venüs’ünde işin içinde olduğu bu tutulma sizlere yepyeni kapılar açmaya hazırlık yapıyor. Bu dönemlerde evlilik kararı alabilir ya da evlenmek isteyebilirsiniz. Jüpiter’in desteğini pozitif yönde 1 yıl boyunca üzerinizde hissedeceksiniz. Evlat sahibi olabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi çok sağlam bir şekilde ön plana alabilirsiniz.

ASLAN BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Aile ilişkilerinizde geçmişten gelen konularda tekrar bazı anlaşmazlıklar önünüze gelebilir. Akraba, kardeşler çevrenizde sizleri yoran ilişkilerinizde ve iletişiminizi zorlaştıran kişilerle yollarınızı ayırma kararı verebilirsiniz. Yaşamınız ile alakalı bazı konularda radikal birtakım kararlar almak isterken kendi içinizde de bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz veya kardeşlerle olan ilişkilerinizde özellikle dedikodulara karşı dikkatli olmalı ve eleştiriler içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Bu alanda biraz daha empati yapmayı öğrenmelisiniz. Artık daha nefes aldığınız bir düzen içinde olacaksınız. Koşulları daha rahat belirleyeceğiniz ve kendinizi özgür hissettiğiniz bir yaşam alanı içinde durmak isteyeceksiniz.

ASLAN BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: 2019 yılı içerisinde size yeni verilebilecek sorumluluklara karşı hemen adapte olmalı ve daha iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için özgüveninizi ve iyimserlik duygularınızı yüksek tutarak yeni başlangıçlara tam olarak girmelisiniz.

Kural 2: İlişkilerde bazı gizli saklı olaylar aniden önünüze gelebilir. Soğukkanlılığınızı korumalı ve öncelikle olayların gerçek yönlerini araştırmalısınız.

Kural 3: Bankalar, krediler veya vergilerinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yakın çevrenizle veya ailenizle oluşturduğunuz ortak gelirleriniz de bazı değişimlere gitmek ve kazancınızı artırmak isteyebilirsiniz.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

Hayatın dönüm noktası, yolunuzdan dönmediğinizde ortaya çıkar.

Arthur C. Clarke

Yılın puanı: 10 üzerinden “8 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç, İkizler, Yengeç

Yılın en başarılı ayları: Şubat, Agustos, Kasım

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Mayıs, Eylül, Aralık

Aslan burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: Kafanızda bazı konular sizden yanıt bekliyor olabilir. Bu ay bunları düşünürken kendinizi gergin hissedebilirsiniz. İsteklerinizi hayata geçirmek bugün biraz zor olabilir gibi gelse de devam etmelisiniz.

Şubat: Finansal ihtiyaçlarınızı değerlendirmeniz ve daha tasarruflu bir plan içine geçmek adına birtakım çalışmalar yapabilirsiniz. Hem geleceğinizin ekonomik zeminini hazırlamanız hem de ilerleyen günler için birtakım hedefler belirlemeniz için olumlu bir ay.

Mart: Planlamış olduğunuz finansal projeleri bitirme yoluna gidebilirsiniz. İhtiyacınız olan beklentilerinizi gerçekleştirmek adına artık harekete geçme zamanı.

Nisan: Aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizde önemli kararlar almalı ve bazı yarım kalan bazı konuları artık ciddiyete taşımalısınız.

Mayıs: Gizli saklı konular açığa çıkabilir. Özellikle çalışma hayatınızda var olan stres yaratan koşullar sizi rahatsız edici birtakım durumlara sürükleyebilir. Hızlı kararlar vermeyin.

Haziran: Kariyer hayatınızla ilgili hızlı karar vermek durumunda kalabileceğiniz birtakım olayların içinde olabilirsiniz. Sevgi ilişkilerinde ne yöne gideceğini bilememeniz sizi huzursuz edebilir. Karar vermelisiniz.

Temmuz: Partner ilişkilerinizde kaybetme korkusuna kapılıp hatalı davranışlar içerisine girmeyin. İlişkinizin hakikati ile yüzleşmeniz gerekiyorsa bundan kaçmayın.

Ağustos: İçinizdeki gerginliğe rağmen içinizdeki sevgiyi sürdürebilmek için gayret gösterin ve hislerinize güven duyun. Ne yapamayacağınızdan ziyade neyi başarılabileceğinize odaklanmanız sizi daha fazla cesaretlendirecektir.

Eylül: Çalışma hayatınızda maddi sorunlar yüzünden karşı tarafla bazı sorunlarınız olabilir. Bu noktada abartan ve olayı büyüten taraf olmadan daha hoşgörülü bir yaklaşım içinde olmalısınız.

Ekim: Maddi konularda olmadığınız kadar avantajlı teklifler içinde olabilirsiniz. Kariyerinizi geliştirecek ipuçlarını kolaylıkla buluyor olacaksınız.

Kasım: Sosyal çevre iletişimlerinizde önemli gelişmeler kaydedebilir ve hedeflediğiniz bazı projelerinizi bu ilişkiler yardımıyla çözümleyebilirsiniz.

Aralık: Çalışma ortamınızda yeni sorumluluklar size verilebilir veya işinizde terfi edilebilirsiniz. İş yaşamınızda önemli bir projenin kabulü veya aniden gelen başarı sizleri şaşırtacak noktada olabilir.