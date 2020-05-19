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Ankara Haberleri: Yoğun bölgelere otobüs takviyesi

ANKARA HABERLERİ

Yoğun bölgelere otobüs takviyesi

Sedat CENİKLİ
19.05.2020 - 16:56 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri’ kapsamında 1 Ekim’e kadar sürecek olan toplu taşımadaki yüzde 50 doluluk kriteriyle ilgili, “Kışlık servis programımızla hizmet vermeye devam edilecektir. Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ise derhal ek otobüs takviyesi yapılacaktır” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Valiliği’nin açıkladığı, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında kentte uygulanacak yaz trafik tedbirlerine göre toplu taşımadaki yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanım zorunluluğu bu süreçte de devam edecek. Ancak normalleşme süreciyle birlikte toplu taşımadan yararlanacakların sayısında artış olacağı için akıllara, “Yüzde 50 kriteri, uygulanabilecek mi” sorusu geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya açıklamada bulundu. ‘Yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50’si kadar oturarak, yüzde 25’i kadar ayakta yolcu taşınabilmesi ve maske kullanımı’ uygulamasının başladığı 13 Nisan’dan itibaren EGO otobüslerinin tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğinin hatırlatıldığı yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

KIŞLIK PROGRAMLA TAM KAPASİTE

“Dolayısıyla EGO Genel Müdürlüğü toplu taşımada uygulamakta olduğumuz kışlık servis programımızla hizmet vermeye devam edilecektir. Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ise derhal ek otobüs takviyesi yapılacaktır. EGO Genel Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi’nde belirtilen ‘şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek’ kararı çerçevesinde toplu taşımada, mevcut imkânlarımız dahilinde tam kapasite ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.

Yoğun bölgelere otobüs takviyesi

MASKE DAĞITIMI DEVAM ETMEKTE

Yine anılan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için maske temin edilerek vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmış ve o günden bugüne kadar da dağıtılmaya devam edilmektedir.”

OTOBÜSLER AKŞAM TRENLER SEFER SONU

Açıklamada toplu taşıma araçlarındaki dezenfekte çalışmalarına ilişkin de bilgi verildi:

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin ötesindedir. Dolayısıyla, tüm toplu taşıma araçlarımızda (otobüs, Metro ve Ankaray) ile istasyonlarımızda dezenfektasyon işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. Otobüslerimiz her akşam iç-dış temizliği yapıldıktan sonra dezenfekte edilmektedir. Raylı sistemlerimizde ise istasyonlarımız her akşam, trenlerimiz servis saatlerimizin izin verdiği ölçüde günlük dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır.”

Yoğun bölgelere otobüs takviyesi

Otobüsler kışlık servis programıyla; raylı sistemlerde de hafta içi 07.00-09.30 ve 16.00-20.30 saatleri arasında 7 dakikada bir, diğer ara saatlerde ise 15 dakikada bir sefer aralığı uygulamasıyla hizmet veriliyor.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yoğun bölgelere otobüs takviyesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yoğun bölgelere otobüs takviyesi haberi güncellenecektir.

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