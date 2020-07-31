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Ankara Haberleri: Yoğun bakımda doluluk yüzde 67

ANKARA HABERLERİ

Yoğun bakımda doluluk yüzde 67

AA
31.07.2020 - 00:31 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara’da yoğun bakımda doluluk oranının yüzde 67, standart yataklarda yüzde 32, ventilatörde ise yüzde 16 olduğunu açıkladı.

AA

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde önceki gün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ‘Ankara'daki yatak sayılarıyla ilgili kırmızı alarm verildiğine dair iddiaların olduğu’ yönündeki soruyu da yanıtladı. Ankara'da ‘yeni normalleşme’ ile birlikte COVID'li hastaların, ‘Pandemi hastaneleri’ diye adlandırılan hastanelere yatırıldığı için bazı hastanelerin doluluk oranının arttığını söyleyen Koca, “Ankara'da yoğun bakımda şu an doluluk oranlarımız yüzde 67 oranında, standart yataklarımızın ise doluluk oranı yüzde 49, ventilatörlerimizin, solunum cihazlarının doluluk oranı ise yüzde 25. Yani bahsedildiği gibi olmadığını söylemek istiyorum” dedi. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki doluluk oranlarının yoğun bakımlarda yüzde 69, standart yataklarda yüzde 32, ventilatörde ise yüzde 16 olduğunu belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: “Bu rakamlardan da şehir hastanesi dahil olmak üzere bu anlamda bir sorun olmadığını ama bizim her gün açıkladığımız rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığını zaten söylüyoruz. Bu hastaların bütün hastanelerimizde kabul ediliyorken şimdi bazı hastanelerimizde kabul ediliyor olması, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde sadece enfeksiyon kliniklerinde hastaların bakılıyor olmasıyla buralarda yer yer oranların arttığını biliyoruz ama bir sorun olmadığını, bu rakamlardan da çok rahat görmüş oluyoruz.”

Yoğun bakımda doluluk yüzde 67

Etiketler:

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yoğun bakımda doluluk yüzde 67 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yoğun bakımda doluluk yüzde 67 haberi güncellenecektir.

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