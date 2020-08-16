Tıbbi atıktan elektrik ve gaz

Daha sonra ekiplerce araçlara yüklenen tıbbi atıklar, Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisi'ne götürülüyor ve burada aşamalı olarak imha ediliyor. Günlük ortalama 25 ton, yıllık 8 bin 500 ton civarında tıbbi atık çıktığını belirten ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, “Toplanan bu atıklar, ITC Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisleri’nde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde 'nihai tek gerçek imha' metoduyla gazlaştırma-yakma tesisinde termal yolla bin 100 derece sıcaklıkta minimum 2 saniyede yakılıyor. Bu sayede atıklar, hem elektrik-gaz enerjisine dönüştürülüyor hem de imha ediliyor” dedi.



OTOBÜS ESNAFINA YÜZDE 20 İNDİRİM

Öte yandan ABB Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafının her ay ödediği durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yaptı. Toplam 248 araç işleticisi bundan sonra araç başına yıllık ortalama 600 TL ile 2 bin 150 TL tutarında indirimden yararlanacak. ABB ayrıca Ayaş Yolu’nda bin 850 metre uzunluğundaki orta refüje 16 bin 350 adet Ligustrum adlı çalı bitkisi ile 38 bin gül dikimi gerçekleştirdi.