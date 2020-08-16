Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Tıbbi atıktan elektrik ve gaz

Ankara Haberleri: Tıbbi atıktan elektrik ve gaz

ANKARA HABERLERİ

Tıbbi atıktan elektrik ve gaz

AA
16.08.2020 - 02:30 |Son Güncelleme :

Başkent’teki tıbbi atıkları toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ekipler, koruyucu kıyafetleriyle tıbbı atıkların bulunduğu yerlerin radyasyon ölçümünü yapıyor.

AA

Daha sonra ekiplerce araçlara yüklenen tıbbi atıklar, Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisi'ne götürülüyor ve burada aşamalı olarak imha ediliyor. Günlük ortalama 25 ton, yıllık 8 bin 500 ton civarında tıbbi atık çıktığını belirten ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, “Toplanan bu atıklar, ITC Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisleri’nde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde 'nihai tek gerçek imha' metoduyla gazlaştırma-yakma tesisinde termal yolla bin 100 derece sıcaklıkta minimum 2 saniyede yakılıyor. Bu sayede atıklar, hem elektrik-gaz enerjisine dönüştürülüyor hem de imha ediliyor” dedi. 

OTOBÜS ESNAFINA YÜZDE 20 İNDİRİM

Öte yandan ABB Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafının her ay ödediği durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yaptı. Toplam 248 araç işleticisi bundan sonra araç başına yıllık ortalama 600 TL ile 2 bin 150 TL tutarında indirimden yararlanacak. ABB ayrıca Ayaş Yolu’nda bin 850 metre uzunluğundaki orta refüje 16 bin 350 adet Ligustrum adlı çalı bitkisi ile 38 bin gül dikimi gerçekleştirdi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tıbbi atıktan elektrik ve gaz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 02 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tıbbi atıktan elektrik ve gaz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bisikletiniz varsa uçamazsınız

Bisikletiniz varsa uçamazsınız

Türkiye’de ilki Sincan’da açıldı

Türkiye’de ilki Sincan’da açıldı

Başkan Demirbaş taburcu oldu

Başkan Demirbaş taburcu oldu

İş kazalarına 6 ayda 19 can

İş kazalarına 6 ayda 19 can

500 yıllık kültür ölmesin

500 yıllık kültür ölmesin

Pandemide en büyük yardımcımız muhtarlarımız

Pandemide en büyük yardımcımız muhtarlarımız

10 bine yakın konut satıldı 7-8 bini mağdur olacak

10 bine yakın konut satıldı 7-8 bini mağdur olacak

Her hafta bir barajda

Her hafta bir barajda

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

16 Ağustos 2020, Pazar
  • İmsak
    04:20
  • Güneş
    05:54
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:45
  • Akşam
    19:51
  • Yatsı
    21:19
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.