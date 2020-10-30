Tedaviye uçacak

Ankara’da yaşayan 8 yıllık evli öğretmen Ayşe ve asker Yunus Emre Ergen çiftinin, SMA hastası 15 aylık oğulları Ömer’in tedavisi için başlattıkları bağış kampanyası çığ gibi büyüdü. Amerika’da Boston Çocuk Hastanesi’nde (Boston Children Hospital), maliyeti 2 milyon 322 bin 850 dolar olan tedavi için #ÖmerNefesAlacak adıyla başlatılan yardım kampanyası başarıya ulaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla yayılan kampanyaya, 2.5 ayda 250 bin kişi destek oldu. Ömer’e pasaport çıkardıklarını, ABD’ye gitmek ve tedaviye başlamak için ise hastaneden gelecek davet mektubunu beklediklerini kaydeden baba Yunus Emre Ergen, Hürriyet Ankara’ya konuştu:

2 MİLYON 322 BİN DOLAR TOPLANDI

“Tedavi için gerekli parayı toparladık. Türkiye’de biriken parayı gönderdik. Gofundme üzerinden başlattığımız için Almanya ve Avusturya’daki hesaplarda biriken paraların da hastanenin hesabına geçmesini bekliyoruz. Boston Children Hospital’ın tedavi için istediği miktar, 2 milyon 322 bin 850 dolar. O işlemlerin bir-iki hafta sürebileceği söylendi. Ömer’in pasaportunu çıkardık. Hastaneden gelecek davet mektubunun ardından vizemizi alacağız ve tedavi için yola çıkacağız.

250 BİN KİŞİ DESTEKTE BULUNDU

Biz 2.5 ay gibi kısa sürede bu parayı topladık. Erken bitmesinin sebebi Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bizim için bir yardım kampanyası başlatmış olması. Tedavi süresi 3 ila 4 ay arası sürüyor. Biz bu parayı 5, 10, 20, 50 liralar ile topladık. Toplam 250 bin kişi destekte bulunup, para göndermiş. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah yavrumuz sağlığına kavuşacak.”

DİĞER ÇOCUKLAR DA YADIM ELİ BEKLİYOR

#ÖmerNefesAlacak adıyla açılan yardım kampanyası sayfalarından, tedavi için Ömer gibi yardım bekleyen diğer çocuklara da destek çağrısında bulunduklarını belirten Ergen, “Bizden önce de yine kampanya sayesinde Amerika’ya tedaviye giden aileler, diğer çocuklar için destek çağrısında bulunuyorlardı. Ancak toplu paylaşımlar olduğu için genelde bir faydası dokunmuyordu. Biz de süreci kendimiz tecrübe ettiğimizden Ömer için açtığımız sayfadan tek tek paylaşım yapmaya karar verdik. Şu an Doğu ve Öykü bebekler için paylaşımlar yapıyoruz. 150 kişilik whatsapp yardım grubumuz vardı dağıtmadık, diğer aileler ve çocuklarımız için yine kapı kapı dolaşıyoruz. Onlar da yardım eli bekliyor” ifadelerini kullandı.

* Spinal Muskuler Atrofi (SMA), sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik bir hastalık.



Hürriyet Ankara, ailesinin Ömer için başlattığı kampanya ile yardım çağrısını 10 Ekim’de ‘Süremiz daralıyor’ haberiyle gündeme getirmişti.