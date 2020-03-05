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Ankara Haberleri: İyi ki Gece Kartalları vardı

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İyi ki Gece Kartalları vardı

Hürriyet Haber
05.03.2020 - 15:55 |Son Güncelleme :

Gecekonduda yangın çıktı, 3’ü engelli 6 kişi mahsur kaldı. Olay yerine ilk ulaşan ve ‘Gece Kartalları’ ismiyle anılan bekçiler, evin penceresindeki demir korkuluğu kırarak içeridekileri kurtardı.

Hürriyet Haber

Keçiören’e bağlı Yükseltepe Mahallesi 1666. Cadde’de bulunan bir gecekonduda saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verirken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Bu sırada bölgede görev yapan ve ‘Gece Kartalları’ ismiyle anılan bekçiler, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yükselen alevler arasında içeriden çığlık sesleri geldiğini duyan ‘Gece Kartalları’, evin bahçesine girdiklerinde pencere korkuluklarına tutunmuş çok sayıda kişiyi gördü. Bunun üzerine telsizden ‘acil yardım’ isteyen ekipler, fazla zamanlarının olmadığını görünce harekete geçti. İçeridekilerin yardım çığlıkları arasında demir korkuluğu kıran bekçiler, 5’i yaşlı 6 kişiyi tek tek pencereden dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Hüseyin, Ali, Şahin, İbrahim ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Korku dolu gözlerle olayın şokunu üzerlerinden atamayan Ali, İbrahim ve Zahide Beyaztaş’ın engelli olduğu tespit edildi. Ailenin çöplerden topladıkları plastik atıkları satarak geçimlerini sağladıkları öğrenilirken, gecekondunun bahçesinde çok sayıda plastik pet şişe olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.AA

İyi ki Gece Kartalları vardı

BALKONLARA ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Mamak’ın Başak Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahipleri kendi imkânlarıyla binayı terk ederken, alt katlarda oturan apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarında bekleyen bina sakinlerini merdivenli araçla kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslara hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

İyi ki Gece Kartalları vardı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İyi ki Gece Kartalları vardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 15 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İyi ki Gece Kartalları vardı haberi güncellenecektir.

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