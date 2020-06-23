Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >İçme suyuna zarar verir

Ankara Haberleri: İçme suyuna zarar verir

ANKARA HABERLERİ

İçme suyuna zarar verir

Murat YILMAZ
23.06.2020 - 00:27 |Son Güncelleme :

Ankara’nın içme suyu kalitesini düşüreceği ve ilçenin doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle Çamlıdere Barajı’nda Gerede tünelinin çıkışına kurulması planlanan HES’i istemediklerini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “HES Ankara içme suyuna zarar verir” dedi. ASKİ ise “Santral Çamlıdere’yi kesinlikle olumsuz etkilememektedir” açıklaması yaptı.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere Barajı Gerede Tüneli çıkışında Eşik deresi üzerinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali’nin (HES) ‘Ankara’nın içme suyu kalitesini düşüreceğini ve Çamlıdere’nin doğal yapısını bozacağını’ savunan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, HES yapılmasını istemediklerini açıkladı. Konuyu yargıya da taşıyacaklarını belirten Başkan Can şunları söyledi:

İçme suyuna zarar verir

ANKARALI SUYUNA SAHİP ÇIKMALI

“HES’in kurulması, doğasıyla bozulmamış güzelliklere sahip Çamlıdere’ye bir darbe olur, bitki örtüsünün yok olmasına yol açar. Ormanlar kesilecek, yollar açılacak, doğaya zarar verecek bir girişim olacak. Her şeyden önemlisi bu su Ankara’ya içme suyu olarak gidiyor. HES’in kurulması Ankara’nın suyunun kalitesinin düşmesine neden olur. HES Ankara içme suyuna zarar verir, Ankaralı suyuna sahip çıkmalı. Çamlıdere Barajı nedeniyle zaten ilçe halkı olarak muzdaripiz. Her tarafı koruma alanı ilan edilmiş durumda. Gariban köylüye ‘Burası baraj havzası hiçbir şey yapamazsın’ derken, getirip bir çivi dahi çakılmaması gereken mutlak koruma alanına HES kuruyorlar.

İçme suyuna zarar verir

RAPORLA YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Konunun uzmanlarından da bu HES’in tüm zararlarını ortaya koyan bir rapor hazırlatacağız. Avukatımıza da söyledim, gerekli hazırlıkları yapıyor. Olayı yargıya da taşıyoruz. Çamlıdere Barajı içme suyu barajı, HES barajı değil. Çamlıdere Barajı’na HES yapılmasını istemiyoruz. Tüm Çamlıdereliler buna karşı. Yoncatepe köyünde bununla ilgili bilgilendirme toplantısı yapmışlar, orada da halk karşı çıkmış. Belediyeye de haber vermiyorlar. Belediyeyi, belediye başkanını bilgilendirmeden Çamlıdere sınırları içerisinde böyle bir olaya girişiyorlar. Böyle giderse, inşaatlar yapılmaya başlanırsa Ankara’daki tüm Çamlıderelilerle otobanı da trafiğe kapatacağız, tepkimizi göstereceğiz.”

ÇAMLIDERE’Yİ KESİNLİKLE OLUMSUZ ETKİLEMEMEKTEDİR

Santralin Çamlıdere’yi kesinlikle olumsuz etkilemediğini belirten ASKİ yetkilileri ise 19 Haziran’da yapılan toplantıda projenin ilçe sakinlerine şeffaf bir şekilde anlatıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi: “ASKİ; Gerede tüneli çıkışındaki suyu değerlendirmek için 2017’lerden bu yana gündemde olan projeyi sürdürerek bir hidroelektrik santral planlamaktadır. Böylece elektrik giderleri azaltılarak daha fazla altyapı yatırımı yapılabilecektir. Proje 19 Haziran günü Çamlıdereli vatandaş ve muhtarlarımıza aktarılmış, toplantıya Çevre Bakanlığı temsilcileri de katılmıştır. Şeffaf bir şekilde toplantıda da anlatıldığı gibi; yapılacak santral Çamlıdere’yi kesinlikle olumsuz etkilememektedir. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Çamlıdere’nin aleyhine hiçbir proje yapmayacağı gibi, tam tersi bu proje ile birçok Çamlıdereli iş imkânı bulacaktır.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İçme suyuna zarar verir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 00 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İçme suyuna zarar verir haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kilometre çetesi yakayı ele verdi

Kilometre çetesi yakayı ele verdi

Ercan: Dişe dokunur bir şey görmüyorum

Ercan: 'Dişe dokunur bir şey görmüyorum'

Kendimi korumak zorunda kaldım

Kendimi korumak zorunda kaldım

TT tuzağıyla dolandırıcılık

TT tuzağıyla dolandırıcılık

Apartman yöneticileri sorunları iletebilecek

Apartman yöneticileri sorunları iletebilecek

8 ton 320 kilogram atık yağ toplandı

8 ton 320 kilogram atık yağ toplandı

Değnekçiler yine iş başında

Değnekçiler yine iş başında

ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı

ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Haziran 2020, Salı
  • İmsak
    03:18
  • Güneş
    05:14
  • Öğle
    12:56
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.