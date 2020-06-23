İçme suyuna zarar verir

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıdere Barajı Gerede Tüneli çıkışında Eşik deresi üzerinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali’nin (HES) ‘Ankara’nın içme suyu kalitesini düşüreceğini ve Çamlıdere’nin doğal yapısını bozacağını’ savunan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, HES yapılmasını istemediklerini açıkladı. Konuyu yargıya da taşıyacaklarını belirten Başkan Can şunları söyledi:

ANKARALI SUYUNA SAHİP ÇIKMALI

“HES’in kurulması, doğasıyla bozulmamış güzelliklere sahip Çamlıdere’ye bir darbe olur, bitki örtüsünün yok olmasına yol açar. Ormanlar kesilecek, yollar açılacak, doğaya zarar verecek bir girişim olacak. Her şeyden önemlisi bu su Ankara’ya içme suyu olarak gidiyor. HES’in kurulması Ankara’nın suyunun kalitesinin düşmesine neden olur. HES Ankara içme suyuna zarar verir, Ankaralı suyuna sahip çıkmalı. Çamlıdere Barajı nedeniyle zaten ilçe halkı olarak muzdaripiz. Her tarafı koruma alanı ilan edilmiş durumda. Gariban köylüye ‘Burası baraj havzası hiçbir şey yapamazsın’ derken, getirip bir çivi dahi çakılmaması gereken mutlak koruma alanına HES kuruyorlar.

RAPORLA YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Konunun uzmanlarından da bu HES’in tüm zararlarını ortaya koyan bir rapor hazırlatacağız. Avukatımıza da söyledim, gerekli hazırlıkları yapıyor. Olayı yargıya da taşıyoruz. Çamlıdere Barajı içme suyu barajı, HES barajı değil. Çamlıdere Barajı’na HES yapılmasını istemiyoruz. Tüm Çamlıdereliler buna karşı. Yoncatepe köyünde bununla ilgili bilgilendirme toplantısı yapmışlar, orada da halk karşı çıkmış. Belediyeye de haber vermiyorlar. Belediyeyi, belediye başkanını bilgilendirmeden Çamlıdere sınırları içerisinde böyle bir olaya girişiyorlar. Böyle giderse, inşaatlar yapılmaya başlanırsa Ankara’daki tüm Çamlıderelilerle otobanı da trafiğe kapatacağız, tepkimizi göstereceğiz.”

ÇAMLIDERE’Yİ KESİNLİKLE OLUMSUZ ETKİLEMEMEKTEDİR

Santralin Çamlıdere’yi kesinlikle olumsuz etkilemediğini belirten ASKİ yetkilileri ise 19 Haziran’da yapılan toplantıda projenin ilçe sakinlerine şeffaf bir şekilde anlatıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi: “ASKİ; Gerede tüneli çıkışındaki suyu değerlendirmek için 2017’lerden bu yana gündemde olan projeyi sürdürerek bir hidroelektrik santral planlamaktadır. Böylece elektrik giderleri azaltılarak daha fazla altyapı yatırımı yapılabilecektir. Proje 19 Haziran günü Çamlıdereli vatandaş ve muhtarlarımıza aktarılmış, toplantıya Çevre Bakanlığı temsilcileri de katılmıştır. Şeffaf bir şekilde toplantıda da anlatıldığı gibi; yapılacak santral Çamlıdere’yi kesinlikle olumsuz etkilememektedir. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Çamlıdere’nin aleyhine hiçbir proje yapmayacağı gibi, tam tersi bu proje ile birçok Çamlıdereli iş imkânı bulacaktır.”