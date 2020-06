El ele verelim duyarlı olalım

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (The International Union for Conservation of Nature-IUCN) kritik tehlikedeki türler (critically endangered-CR) kategorisinde yer alan Karacafiği ve Sevgi Çiçeği için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın sitesinden duyuru yapıldı. İki endemik tür hakkında da kapsamlı bilgilerin paylaşıldığı duyuruda, “El ele verelim, endemik bitki türlerimiz için duyarlı olalım” ifadesi kullanıldı.

KARACAFİĞİ İÇİN EYLEM PLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı da dünyada sadece Kızılcahamam’da yayılış gösteren nadir bir tür olan Karacafiği (vicia parvula) için beş yıllık eylem planı hazırladı. ‘Karacafiği Eylem Planı 2020-2024’e göre türün yayılış alanı haritası çıkarılacak, yaşam alanı tel örgü ile çevrelenecek ve tabelalar asılacak. Tohumları, gen bankalarına ve botanik bahçelerine gönderilecek. Bakanlık ve üniversiteler iş birliğinde üreme denemeleri yapılacak. Üreme dönemi olan haziran aylarında birey sayımları yapılacak ve popülasyon gözlenecek, alana mikro iklim istasyonu kurulacak. Popülasyonunu etkileyebilecek yapılaşma ve yol genişletme gibi çalışmalar izlenip, raporlaştırılacak. Korunması için ilçedeki okullarda eğitimeler verilecek.

PARKLARA DA SEVGİ ÇİÇEĞİ

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gölbaşı ve çevresinde yetişen Sevgi Çiçeği’nin (centaurea tchihatcheffii) tanıtımı için mayıs ayında düğmeye bastı. Başkanlık’ın Söğütözü’ndeki hizmet binasına kurulan stantta Sevgi Çiçeği sergilenmeye başlanmış ve belediyeden yapılan açıklamada, “İlerleyen süreçte bazı prestij parklarımızda da endemik bitki türlerini Başkentlilerle buluşturacağız” ifadesi kullanılmıştı.

Halk arasında ‘Kırmızı Peygamber Çiçeği’, ‘Türbe Çiçeği’, ‘Yanardöner’ olarak da adlandırılan Sevgi Çiçeği; Türkiye’de Gölbaşı’nın dışında Ankara-Konya karayolunun 70’inci kilometresindeki Gölbek Köyü yakınlarında da görülüyor.

Karacafiği, dünyada sadece Kızılcahamam’da ve bin 400 ile bin 500 metreler arasındaki yüksekliklerde sınırlı sayıda yayılış gösteriyor.