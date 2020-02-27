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Ankara Haberleri: Dijital teknoloji temalı MYO geliyor

ANKARA HABERLERİ

Dijital teknoloji temalı MYO geliyor

Ayça Gözde ÇETİN
27.02.2020 - 09:22 |Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ankara Üniversitesi arasında Türkiye’de ilk kez dijital teknolojiler temalı bir meslek yüksekokulunun (MYO) kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ayça Gözde ÇETİN

Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan üniversite Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “1. Organize Sanayi Bölgesi en büyük organize sanayimizdir. Bunun içerisinde okulumuzun olması, programlarımızın olması, ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliğiyle burada eğitim vermemiz çok önemli. Bununla beraber özellikle dijital teknolojiler ağırlıklı olmak üzere programlarımız oluşacak. Tematik bir meslek yüksek okulu olacak” dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir nitelikli akademisyenin sevk ve idaresi için açılacak yeni meslek yüksekokulunun önemine vurgu yaparak, “Buranın, herkesin kopyalamak istediği bir okul haline geleceğine inanıyorum” diye konuştu. ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise, “Eğitim bir gönül işidir. Eğitime zaman ayırmak, para ayırmak lazım. Eğitim dediğiniz şeyi para kazanma merceği olarak görmemek lazım” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dijital teknoloji temalı MYO geliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dijital teknoloji temalı MYO geliyor haberi güncellenecektir.

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