Dijital teknoloji temalı MYO geliyor

Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan üniversite Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “1. Organize Sanayi Bölgesi en büyük organize sanayimizdir. Bunun içerisinde okulumuzun olması, programlarımızın olması, ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliğiyle burada eğitim vermemiz çok önemli. Bununla beraber özellikle dijital teknolojiler ağırlıklı olmak üzere programlarımız oluşacak. Tematik bir meslek yüksek okulu olacak” dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir nitelikli akademisyenin sevk ve idaresi için açılacak yeni meslek yüksekokulunun önemine vurgu yaparak, “Buranın, herkesin kopyalamak istediği bir okul haline geleceğine inanıyorum” diye konuştu. ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise, “Eğitim bir gönül işidir. Eğitime zaman ayırmak, para ayırmak lazım. Eğitim dediğiniz şeyi para kazanma merceği olarak görmemek lazım” ifadelerini kullandı.