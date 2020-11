Bütçe salvoları

SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ ÇATIŞMAYA MI GİRDİ?

Meclis’te temmuz ayında faaliyet raporu görüşmeleri sırasında Meclis’in basıldığını ve Meclis üyelerinin tehdit edildiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, spor kulüpleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Köse, “O gün burada ele başlarından bir tanesi ASKİ’de koordinatörmüş. Sonradan açıklama yaptılar, ödüle teşekkür için gelmişler. Böyle mi teşekkür edilir. Bu şahıslardan ASKİ koordinatörü olan şu anda kaçak, aranıyor deniliyor. Eski davalarından dolayı yakalama kararı var diye bir bilgi var. Bu doğru mu sayın başkan? Belediye Meclisi’ni kimlerle muhatap ettiğinizi bir kez daha düşünün. Ayrıca spor kulüpleri ile ilgili yöneticilerin kendi aralarında bir takım silahlı çatışmalara girdiği, yaralananlar olduğu, olayın emniyete intikal ettiği söyleniyor. Bu bilgiler doğru mu? Herhangi bir şey yaptınız mı? Eskiden güreşte ve birçok alanda bu spor kulüplerinden dünya şampiyonları çıktı. Nereden nereye geldik. Buralar milletin bütçesi ile finanse ediliyor, böyle mi olmalı” dedi.



AK Partili Murat Köse, temizlenmeyen mazgallarda ağaçların yetişmeye başladığını fotoğraflarla göstererek Büyükşehir’i eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin Kasım Ayı 15. Oturumu, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda ABB, ASKİ ve EGO’nun 2021 yılı bütçeleri ile 2021 performans programları görüşüldü. Bütçe görüşmelerine AK Parti ve MHP’nin sert eleştirileri damga vurdu.

ABB’nin 2 yıllık süreçte 10 milyarlık para harcadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız. Birkaç tane alt geçidi saymazsanız Ankara’da neredeyse hiçbir eser göremedik” dedi. ABB’nin rutin işleri bile yapmayarak ilçelere yüklediğini savunan Köse, “Ortada açık bir beceriksizlik var. Siz bu işlerin altında kaldınız, milletimize verdiğiniz sözleri tutmadınız. Vaatlerinizle milletin hayallerini satın aldınız. Karşılığında hiçbir şey vermediniz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORSUNUZ

Köse, özetle şu eleştirilerde bulundu: “Geçen bir yerde vatandaş diyor ki, ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim.’ İşte gerçekler bu, eninde sonunda yüzleşeceksiniz. Sosyal medya belediyeciliği yapıyorsunuz. Hakkınızı yememek lazım burada başarılısınız. Ancak sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Bütçenin karanlık dehlizlerinde sosyal medya planlamasının finansını sağlasanız da gerçek dünyada bunun karşılığı yok. Sizin sosyal medyacılar sanal bir alem oluşturdular. Sanal takipçiler, robot yazılımlar yazdılar. Bu kadar bütçe harcadınız ortaya bir eser koyamadınız. Hiçbir rekreasyon alanı, gençlik merkezi, kreş, anaokulu, kütüphane yapamadınız. Sokak hayvanlarıyla ilgili herhangi bir tesis yapmadınız. Sanal alemde gezdiniz sadece. Sanal robot beğeniler, retweetler, yorumlarla zamanı geçirdiniz.

2 YIL BOŞA GİTTİ, VALLAHİ YAZIK

Sanal dolduruşlar da oldu. Size dediler ki ‘Bu belediyecilik ne ki siz daha yukarılarda olmalısınız’ Siz de buna inandınız, bırakın yeni projeleri, rutin işleri bile yapamadınız. Size tavsiyem bir an evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel belediyenin işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara’ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz. 2 yıl boşa gitti, vallahi yazık. Süper projeniz yok iyi de bari orta ölçekli proje yapın.” İhaler için, “Yaptığınız ihalelerle ilgili tespitlerimiz var. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diyen Köse, ABB’nin yatırım yapmayıp ‘tasarruf yaptık’ dediğini belirterek, “Biz geçen dönemde bir yılda 5 milyon ton asfalt atmışız. Siz geçen yıl 500 bin ton asfalt atmışsınız. Buna tasarruf denmez” dedi. Bisiklet yollarıyla ilgili de eleştiride bulunan Köse, “2 yılda bin 400 metre yapılırsa 53 kilometre bisiklet yolu kaç yılda yapılır? 75 yıl” diye konuştu. Köse, heykel yapımına 1.5 milyon, köy konağı yapımına ise 1 milyon TL bütçe ayrıldığını belirterek bu durumu da eleştirdi.

MHP’li Ilıkan, yıpranmış üst geçitler, bozuk yollar, sokak hayvanları, toplu taşımadaki sıkıntıları fotoğraflarıyla gösterdi.

ANKARA YATIRIM ANLAMINDA EN BAŞARISIZ BELEDİYELERDEN BİRİ

Farklı belediyelerden rakamlarla örnek veren MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ABB’de ‘Sözde herkesle barışık görünüp özde herkesle kavgalı olan bir anlayışın hakim olduğu’nu savundu. Pandemi sürecinin yatırımlara bahane olmadığını örnekleriyle anlatan Ilıkan, özetle şunları kaydetti: “2021 yılı için şehrim adına ümitvar olmak istiyorum. 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar geldiğimiz sürece baktığımda gelecek için de kaygılanmamak elde değil. Seçimlerden sonra geride bıraktığımız dönem 1 yıl 7 ay 15 gün olmuş. Maalesef yatırımlar anlamında ABB’nin sınıfta kaldığı bir dönem olmuş. Bütçedeki tablolara baktığımızda 2021 yılı da aynı grafiği vereceğe benziyor. 2021 yılında 7 milyar 700 milyon bütçe ödeneği ön görülmüş. Bütçe geçen seneye göre yüzde 7.5 artmış. Ama yatırımlarda oransal olarak yüzde 5 düşüş var. Yatırımların bütçe içindeki payı 2018’de yüzde 46, 2019 yılında 25, 2020’nin ilk 6 ayında ise yüzde 17 olarak gerçekleşmiş. Pandemi sürecinin 2020 üzerindeki baskısını elbette kabul ediyoruz. Aynı altı aylık dönem içerisinde Konya Büyükşehir’in yatırımları yüzde 34, Manisa’da 32, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 42. 3 ayrı partinin yönettiği 3 şehirden örnek. Buralarda pandemi yok muydu?

900 METRE BİSİKLET YOLU AÇTINIZ SANKİ TEKERLEĞİ BULDUNUZ

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki tüm büyük şehirlerin yatırım payları 2020’nin ilk 6 ayında ortalama yüzde 26, bizimki 17. Medya üzerinden ‘çok başarılı, en başarılı belediye’ diye servis edilen, ‘Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu’ denilen haberler var. Kime verildi bu söz bilmiyorum ama Ankara yatırım anlamında en başarısız belediyelerden biri olarak ortada duruyor.” Hürriyet Ankara’nın geçen yıl kasım ayındaki ‘2020’ye 300 yeni otobüs’ manşetini de kürsüden gösteren Ilıkan, “Şimdi 2021’i tartışıyoruz. Otobüsler hâlâ yok. Tablolara baktığımda o otobüsler nasıl gelecek onu da göremiyorum” diye konuştu. ABB’yi bisiklet yolu ile ilgili de eleştiren Ilıkan, “900 metre bisiklet yolu açtığınız gün sanki tekerleği Sümerliler bulmamış da siz bulmuşsunuz gibi yaygara kopardınız” ifadesini kullandı.

YAVAŞ: ÖNÜMÜZDEKİ AY AYRINTILI YANIT VERECEĞİM

Önceki bütçe görüşmelerinin 4-5 saat sürdüğünü belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu Meclis toplantısında ise usulün doğru olmadığını savundu. “Zaman zaman geçmişte yapılan şeyleri alkışlıyorlar ama kötü olan şeylerin de konuşulmasını istemiyorlar” eleştirisinde bulunan Yavaş, “Konuşmaların içinde bazı isnatlar var, bunların görülmesi lazım. Cevaplarımızı önümüzdeki toplantıya saklıyoruz” diyerek muhalefetin eleştirilerine önümüzdeki ayki Meclis toplantısında ayrıntılı yanıt vereceğini söyledi. Pandemi ortamında bu kadar uzun bir toplantının olmaması gerektiğine de işaret eden Yavaş, “Hepimizin canına yazık. Daha dikkatli olmamız gerekir” dedi. Başkan Yavaş, ayrıca yapacakları bazı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Yavaş, 2 Aralık’ta Turan Güneş-TRT ve Panora, 9 Aralık’ta Bağlıca çevreyolu bağlantısı, 26 Aralık’ta da İstasyon Caddesi için ihaleye çıkılacağını açıkladı. Keçiören Fatih Köprüsü’ne iki şerit ilave, Samsun Yolu Mavi Göl ve kışla önüne kavşak çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yavaş, belediyeden sosyal yardım alan 15 bin öğrenciye önümüzdeki günlerde 3 aylık 10 GB internet vereceklerini belirtti.

GÖBEKLERE KONULAN DİNOZORLARA VERİLEN PARALARI BİR ÇIKARTIN

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, özetle şu yanıtları verdi: “2021 bütçeleri hazırlanmadan önce Mansur Başkan’ımın imzasıyla 25 ilçeye ‘2021 içerisinde Büyükşehir’in yapmasını istediğiniz öncelikli yatırımlarınız ne’ diye yazı gitti. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, katılımcı, tarafsız belediye başkanlığı nasıl yapılır bunun en güzel göstergesi budur. Her ne kadar sizler yönetemediğimizi iddia etseniz de başkanımızın nasıl bir yönetim sergilediğini tüm Türkiye ve Ankara halkı biliyor. Mansur Başkan’ımız Ankara halkının inancı ve güvenini sırtına alarak bu kenti yeniden kimlikli, vizyonlu, planlı hale getirmek için yola çıkmıştır. Bunun en somut örnekleri de Meclis’e gelen rantlı imar konularının olmamasıdır. Bu bütçede harcama kalemlerine bakıldığında yatırımlara ayrılan ciddi bir pay olduğunu görmekteyiz. Fen İşleri ödeneğine bakıldığında Ankara’nın şantiye haline geleceği besbelli. 25 yıldır yapmadığınız ama bir yılda tamamının yapılmasını istediğiniz asfalt sorunu tamamen çözülecek. 4.5 milyon ton asfaltın ihalesi yapıldı. 25 yılda yapılmayanları bitireceğiz. Fantastik projelere asla yer yok. Bu belediyede göbeklere konulan dinozorlara verilen paraları bir çıkartın. 2020 yılı içerisinde Meclis’imizden belediyemiz için kredi taleplerimiz oldu. Ama henüz bir kuruş kredi kullanmadık. İnşallah başkanımız bir kuruş kullanmadan yapacak. Yalan atla gider, hakikat yürür. Fakat yine de hakikat tam zamanında yetişir. Mansur Başkan’ınımız ve ekibi bu bütçelerde her kuruşun hesabını vererek çalışmalarını yapıyor. Halka dokunmayan hiçbir harcamayı yapmayarak, kaynakları adil ve verimli kullanarak belli kişileri zengin etmek için değil halkımızın çocuklarımızın geleceği için her kuruşun hesabını yaparak ve vererek, yetimin hakkını yemeden kimseye yedirtmeden Ankara’mızı yönetiyor inşallah uzun yıllar da yönetecek.”

25 SENENİZİ DE ELEŞTİRİYORSUNUZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de özetle şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz bu Meclis’te doğru olanları doğru diye söyleyeceğiz. 20 aydır ABB Ankara için bir tane mi hizmet yapmadı. ‘Şu yapıldı’ diye bir kere teşekkür etmiyorsunuz. Siz bu kadar eleştirirken kendi 25 senenizi de eleştiriyorsunuz. O kadar hizmeti biriktirip, yapmamışsınız. Hayvan barınağını siz niye yapmadınız? 50 bin kapasiteli yapsaydınız. Ankara’nın asfaltını 25 senedir niye yapmadınız. Geçmişin de hakkını yiyorsunuz. Bu bütçede israf, haksızlık, eksiklik var mı. Eğer bu belediyede bizim atladığımız eksik bir iş varsa getirin altına ben de imza atayım. 20 ayın 8 ayı pandemi ile geçti. Siz ilçelerinizde ne yaptınız, uzaya mı götürdünüz. Verdiğiniz seçim vaatlerinizin hepsini mi yaptınız. Çıkıp eleştirdiniz. ‘Şurada şöyle bir eksik var, şunu da şöyle yapın’ demediniz. Hep ‘bunu yapmadınız’ dediniz. Gelin ‘beraber yapalım’ diyelim. Oturarak eleştirmek çok kolay.” Aldıkları kredi yetkilerini kullanmadıklarını hatırlatan Beker, “Bu belediye hem borç ödedi, hem borçlanmadı, hem kredi kullanmadı.

Şu an başlanan projelerin bittiğini göreceksiniz” dedi. Mansur Yavaş’ın anketlerde yüzde 65 çıktığını belirten Adnan Beker, Murat Köse’ye “Gel anket yaptıralım. Mansur Başkan yüzde 60’ın altında çıkarsa ben bu Meclis’i komple giydireyim” teklifinde de bulundu.

MECLİS’TEN NOTLAR



*Oy birliğiyle kabul edilen ABB’nin 2021 bütçesi 7 milyar 700 milyon TL, ASKİ’nin 3 milyar 640 milyon, EGO’nunki de 2 milyar 5 milyon TL olarak belirlendi. Üç bütçenin toplamı 13 milyar 345 milyon TL oldu.

*İlçe belediye başkanları yaptıkları konuşmalarda, ilçelerinde ABB’nin sorumluluğunda olup yapılmayan çalışmaları anlattı.

*Meclis üyelerinden bazıları da bütçe ile ilgili görüşlerini kürsüden paylaştı.

*Yaklaşık 9.5 saat süren bütçe oturumu 15.00’te başlayıp gece 01.00'e doğru bitti.