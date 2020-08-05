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Ankara Haberleri: Buğday tanesinden sofradaki ekmeğe

ANKARA HABERLERİ

Buğday tanesinden sofradaki ekmeğe

Hürriyet Haber
05.08.2020 - 15:39 |Son Güncelleme :

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da buğdayın ekmek olma yolculuğu başladı. Hasadı yapılan buğday çeşitli aşamalardan geçirilerek ekmeğe dönüşecek.

Hürriyet Haber

Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat bereketi yaşandı. Hasadı yapılan Altınköy buğdayı, ekmek olma yolculuğuna başladı. Her yıl gerçekleştirilen hasadın köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları söyledi:

SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLECEK

“Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz gibi, ekinler biçildi. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşındı ve burada atlar ile düven sürüldü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşındı. Su değirmenine taşınan buğdaylar burada öğütüldükten sonra una dönüştü. Bu unlar daha sonra ekmeğe dönüşecek ve yine Altınköy’e gelen ziyaretçilerimizle paylaşılacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Buğday tanesinden sofradaki ekmeğe hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Buğday tanesinden sofradaki ekmeğe haberi güncellenecektir.

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