Buğday tanesinden sofradaki ekmeğe

Geleneksel köy hayatının yaşandığı ve ziyaretçilere tüm ayrıntılarıyla yaşatıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hasat bereketi yaşandı. Hasadı yapılan Altınköy buğdayı, ekmek olma yolculuğuna başladı. Her yıl gerçekleştirilen hasadın köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları söyledi:



SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLECEK

“Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz gibi, ekinler biçildi. Daha sonra biçilen ekinler harman yerine taşındı ve burada atlar ile düven sürüldü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, eşekler ile su değirmenine taşındı. Su değirmenine taşınan buğdaylar burada öğütüldükten sonra una dönüştü. Bu unlar daha sonra ekmeğe dönüşecek ve yine Altınköy’e gelen ziyaretçilerimizle paylaşılacak.”