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Ankara Haberleri: Bebekler için kütüphane

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Bebekler için kütüphane

Murat YILMAZ
28.06.2020 - 02:02 |Son Güncelleme :

Bebekleri kitaplarla erken yaşta tanıştıracak olan Ankara’nın ilk Bebek Kütüphanesi Mamak’ta açılıyor. Başkan Murat Köse “Çocuklarımızın zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluşmaktadır. Hayatımızdaki en önemli evrelerden biri ve biz eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz” dedi.

Murat YILMAZ

Mamak Belediyesi, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da ilk olma özelliğine sahip ‘Bebek Kütüphanesi’ni kurdu. STK’larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) ile ortak hayata geçirilen kütüphane, belediyenin Yeşilbayır Aile Merkezi’nde yer alıyor. Bebek Kütüphanesi ile bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bebekler için kütüphane

KİLİT ROL OYNAYACAK

Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’ni salı günü 13 proje ile birlikte hizmete açacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphanenin Ankara’da bir ilk olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açıyoruz. Kütüphanemizde yer alan kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluşmaktadır. Hayatımızdaki en önemli evrelerden biri ve biz Mamak Belediyesi olarak eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz. Bebek kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmasını sağlayacaktır. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek, okumanın bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Şimdiden tüm annelerimiz ve yavrularımız için hayırlı olsun.”

Bebekler için kütüphane

EBEVEYNLERE DE EĞİTİM VERİLECEK

Bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphanede, çocukların gelişiminin yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek, ebeveyn-çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. 0-3 yaşındaki çocuklara yönelik kütüphane, ailelere ve bebeklerine randevu sistemi ile hizmet verecek.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bebekler için kütüphane hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 02 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bebekler için kütüphane haberi güncellenecektir.

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