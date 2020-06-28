Bebekler için kütüphane

Mamak Belediyesi, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da ilk olma özelliğine sahip ‘Bebek Kütüphanesi’ni kurdu. STK’larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) ile ortak hayata geçirilen kütüphane, belediyenin Yeşilbayır Aile Merkezi’nde yer alıyor. Bebek Kütüphanesi ile bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

KİLİT ROL OYNAYACAK

Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’ni salı günü 13 proje ile birlikte hizmete açacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphanenin Ankara’da bir ilk olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açıyoruz. Kütüphanemizde yer alan kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluşmaktadır. Hayatımızdaki en önemli evrelerden biri ve biz Mamak Belediyesi olarak eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz. Bebek kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmasını sağlayacaktır. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek, okumanın bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Şimdiden tüm annelerimiz ve yavrularımız için hayırlı olsun.”

EBEVEYNLERE DE EĞİTİM VERİLECEK

Bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphanede, çocukların gelişiminin yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek, ebeveyn-çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. 0-3 yaşındaki çocuklara yönelik kütüphane, ailelere ve bebeklerine randevu sistemi ile hizmet verecek.