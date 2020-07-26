Bayram öncesi tatlı tavsiye

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kesim alanlarında son hazırlıklar tamamlanırken, bir yandan da bayramın olmazsa olması tatlı ve şeker imalatı yapan yerlere yönelik gıda denetimleri sürüyor. Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, hem pandemi sebebiyle hem de bayram öncesi yapılan pastane ve fırın denetimlerinde, büyük ölçüde kurallara uyulduğunun tespit edildiğini belirtti. Misafirlere ikram etmek için yapılacak tatlı, çikolata ve şeker alışverişleri için de vatandaşlara öneride bulunan Kahveci, şunları söyledi:

ÜRETENE VE SATANA DİKKAT EDİN

“Pakette satılan çikolata ve şeker ürünlerinde vatandaşa, hem üretici firmayı hem de satan mağazayı araştırmasını tavsiye ediyoruz. Bir ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu anlamamız için güven duymamız gerek. Diğer yandan baklava, pasta gibi tatlılarda yine alışveriş yaptıkları firma, mağaza ya da dükkân çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Mahallenizdeki esnaftan alışveriş yapın’ diyoruz. Bir problem yaşanmaması için tanıdıkları, sürekli alışveriş yaptıkları yerleri öneriyoruz. Yaşayabilecekleri bir sorunda ürün iadesi, sorun bildirme, değişim gibi konulardan dolayı mağduriyet yaşamazlar böylece.”

MERDİVEN ALTI RİSKİ KALMADI

Merdiven altı diye tabir edilen ruhsatsız ve hijyenik olmayan yerlerde üretilen ürünlerle ilgili de konuşan Kahveci, “Bu sene merdiven altından yana rahatız. Pandemi sürecinde denetimlerin artırılması ve vatandaşın ürün alırken daha seçici olması sebebiyle satış sahası bulamadılar. Ürünlerini seyyar olarak satamadıkları gibi bir iş yerinden de satış yapamadılar. Daha rahatız” ifadelerini kullandı.