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Ankara Haberleri: Bayram öncesi tatlı tavsiye

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Bayram öncesi tatlı tavsiye

Sedat CENİKLİ
26.07.2020 - 01:11 |Son Güncelleme :

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayramda misafirlere ikram edilmek üzere alınacak tatlı ve şeker ürünleriyle ilgili vatandaşlara, “Mahallenizdeki esnaftan alışveriş yapın. Tanıdıkları, sürekli alışveriş yaptıkları yerleri öneriyoruz” tavsiyesinde bulundu.

Sedat CENİKLİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kesim alanlarında son hazırlıklar tamamlanırken, bir yandan da bayramın olmazsa olması tatlı ve şeker imalatı yapan yerlere yönelik gıda denetimleri sürüyor. Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, hem pandemi sebebiyle hem de bayram öncesi yapılan pastane ve fırın denetimlerinde, büyük ölçüde kurallara uyulduğunun tespit edildiğini belirtti. Misafirlere ikram etmek için yapılacak tatlı, çikolata ve şeker alışverişleri için de vatandaşlara öneride bulunan Kahveci, şunları söyledi:

Bayram öncesi tatlı tavsiye

ÜRETENE VE SATANA DİKKAT EDİN

“Pakette satılan çikolata ve şeker ürünlerinde vatandaşa, hem üretici firmayı hem de satan mağazayı araştırmasını tavsiye ediyoruz. Bir ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu anlamamız için güven duymamız gerek. Diğer yandan baklava, pasta gibi tatlılarda yine alışveriş yaptıkları firma, mağaza ya da dükkân çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Mahallenizdeki esnaftan alışveriş yapın’ diyoruz. Bir problem yaşanmaması için tanıdıkları, sürekli alışveriş yaptıkları yerleri öneriyoruz. Yaşayabilecekleri bir sorunda ürün iadesi, sorun bildirme, değişim gibi konulardan dolayı mağduriyet yaşamazlar böylece.”

Bayram öncesi tatlı tavsiye

MERDİVEN ALTI RİSKİ KALMADI

Merdiven altı diye tabir edilen ruhsatsız ve hijyenik olmayan yerlerde üretilen ürünlerle ilgili de konuşan Kahveci, “Bu sene merdiven altından yana rahatız. Pandemi sürecinde denetimlerin artırılması ve vatandaşın ürün alırken daha seçici olması sebebiyle satış sahası bulamadılar. Ürünlerini seyyar olarak satamadıkları gibi bir iş yerinden de satış yapamadılar. Daha rahatız” ifadelerini kullandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram öncesi tatlı tavsiye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram öncesi tatlı tavsiye haberi güncellenecektir.

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