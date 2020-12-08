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Ankara Haberleri: Adliye polemiği

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Adliye polemiği

Murat YILMAZ
08.12.2020 - 01:27 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın pazar günü Hürriyet Ankara’ya yaptığı ‘Demetevler’in dönüşümü için MİT arazisinin rezerv olarak kullanılması’ yönündeki açıklamasının ardından, Başkan Yaşar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu arasında ‘adliye’ polemiği yaşandı.

Murat YILMAZ

Başkan Yaşar’ın açıklamalarının yer aldığı Hürriyet Ankara’nın manşetini Twitter hesabından paylaşan Feyzioğlu, başlayan projeye karşı çıkılmaması gerektiğini savundu. Feyzioğlu tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

Adliye polemiği

BAŞLAYAN PROJEYE KARŞI ÇIKMAK OLAMAZ

“Fethi Yaşar başkanıma saygım büyük ama Ankara’da adliyelerin parçalı hali avukat için de vatandaş için de tahammülü zor bir eziyete dönüştü. Deprem çözümü, başlayan projeye karşı çıkmak olamaz. Adliye çilesine son vermek zorundayız. Bu iş de partiler üstü.” Feyzioğlu’na Twitter hesabından yanıt veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da şu tweet’leri attı:

KONU 200 BİN CANIN TEHLİKEDE OLMASIDIR

“Sayın Metin Feyzioğlu, beni çok iyi tanımanıza rağmen attığınız tweet’i üzülerek okudum. Adliyenin Yenimahalle’ye gelmesi Fethi Yaşar’ı etse etse mutlu eder. Burada konu adliyenin gelip gelmemesi değil, olası bir depremde Demetevler’deki 200 bin canın büyük tehlikede olmasıdır. Demetevler’in yerinde dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vaadidir. Ayrıca adliye ve şehir hastanesinin gelmesi günlük 1 milyon yeni insan sirkülasyonunu beraberinde getirecektir. Ulaşım alternatifleri bugünden planlanmalıdır. Bunun için Sayın Bakan’ımız Murat Kurum’dan 3 aydır randevu bekliyorum. Yarın yaşanacak sıkıntıları bugünden yerinde görmek için sizi Yenimahalle’ye beklerim.”

Adliye polemiği
Başkan Fethi Yaşar, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, 2014’te iktidarın MİT arazisine yönelik vaadini hatırlatmış, buraya yapılacak adliye projesine de dikkat çekerek, “Bana göre bu projeden vazgeçilip, MİT alanının ve Çamlıca Mahallesi’ndeki boş alanların Demetevler Bölgesi için rezerv alan olarak kullanılması uygun olacaktır” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Adliye polemiği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2020 tarihinde saat 01 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Adliye polemiği haberi güncellenecektir.

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