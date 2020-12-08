Adliye polemiği

Başkan Yaşar’ın açıklamalarının yer aldığı Hürriyet Ankara’nın manşetini Twitter hesabından paylaşan Feyzioğlu, başlayan projeye karşı çıkılmaması gerektiğini savundu. Feyzioğlu tweet’inde şu ifadeleri kullandı:







BAŞLAYAN PROJEYE KARŞI ÇIKMAK OLAMAZ



“Fethi Yaşar başkanıma saygım büyük ama Ankara’da adliyelerin parçalı hali avukat için de vatandaş için de tahammülü zor bir eziyete dönüştü. Deprem çözümü, başlayan projeye karşı çıkmak olamaz. Adliye çilesine son vermek zorundayız. Bu iş de partiler üstü.” Feyzioğlu’na Twitter hesabından yanıt veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da şu tweet’leri attı:



KONU 200 BİN CANIN TEHLİKEDE OLMASIDIR



“Sayın Metin Feyzioğlu, beni çok iyi tanımanıza rağmen attığınız tweet’i üzülerek okudum. Adliyenin Yenimahalle’ye gelmesi Fethi Yaşar’ı etse etse mutlu eder. Burada konu adliyenin gelip gelmemesi değil, olası bir depremde Demetevler’deki 200 bin canın büyük tehlikede olmasıdır. Demetevler’in yerinde dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vaadidir. Ayrıca adliye ve şehir hastanesinin gelmesi günlük 1 milyon yeni insan sirkülasyonunu beraberinde getirecektir. Ulaşım alternatifleri bugünden planlanmalıdır. Bunun için Sayın Bakan’ımız Murat Kurum’dan 3 aydır randevu bekliyorum. Yarın yaşanacak sıkıntıları bugünden yerinde görmek için sizi Yenimahalle’ye beklerim.”



Başkan Fethi Yaşar, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, 2014’te iktidarın MİT arazisine yönelik vaadini hatırlatmış, buraya yapılacak adliye projesine de dikkat çekerek, “Bana göre bu projeden vazgeçilip, MİT alanının ve Çamlıca Mahallesi’ndeki boş alanların Demetevler Bölgesi için rezerv alan olarak kullanılması uygun olacaktır” demişti.