8 ayda 716 yıkım

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 Ocak-Ağustos dönemi faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre yılın ilk sekiz ayında Yapı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 şantiye, 47 büro ve 101 yapı denetim incelemesi yapıldı. Denetimlerde 13 şirket ya da şahsa, inşa ettikleri binaların güvenilir olmaması gerekçesiyle toplam 320 bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ekiplerince de 716 riskli bina yıkımı gerçekleştirildi.
KÖTÜ MALZEME KULLANA DA CEZA
Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nce ise 285 yapı malzemeleri, piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) yapıldı. Yapı malzemesinin asgari güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla yapılan PGD denetimlerinde yalnızca 2 defa uygunsuzluk tespit edildi. Şubat ve temmuz aylarındaki denetimler sırasında rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle iki şahıs ya da şirkete toplamda 66 bin 262 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
PGD denetimlerinde ekipler taze beton, sertleşmiş beton, demir çekme ve zemin deneyleri yapıyor.
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