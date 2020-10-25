Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >8 ayda 716 yıkım

Ankara Haberleri: 8 ayda 716 yıkım

ANKARA HABERLERİ

8 ayda 716 yıkım

Sedat CENİKLİ
25.10.2020 - 00:43 |Son Güncelleme :

Başkent’te yılın ilk sekiz ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri’nin yaptığı inşaat denetimlerinde, güvenilir olmadığı tespit edilen yapılara 320 bin 71 TL idari ceza uygulandı. 716 riskli bina yıkıldı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 Ocak-Ağustos dönemi faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre yılın ilk sekiz ayında Yapı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 şantiye, 47 büro ve 101 yapı denetim incelemesi yapıldı. Denetimlerde 13 şirket ya da şahsa, inşa ettikleri binaların güvenilir olmaması gerekçesiyle toplam 320 bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ekiplerince de 716 riskli bina yıkımı gerçekleştirildi.

8 ayda 716 yıkım

KÖTÜ MALZEME KULLANA DA CEZA

Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nce ise 285 yapı malzemeleri, piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) yapıldı. Yapı malzemesinin asgari güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla yapılan PGD denetimlerinde yalnızca 2 defa uygunsuzluk tespit edildi. Şubat ve temmuz aylarındaki denetimler sırasında rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle iki şahıs ya da şirkete toplamda 66 bin 262 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

8 ayda 716 yıkım
PGD denetimlerinde ekipler taze beton, sertleşmiş beton, demir çekme ve zemin deneyleri yapıyor.

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 8 ayda 716 yıkım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 00 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 8 ayda 716 yıkım haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Pursaklar’a yeşil dokunuş

Pursaklar’a yeşil dokunuş

30 milyon TL’lik yatırım 180 kişilik istihdam

30 milyon TL’lik yatırım 180 kişilik istihdam

Kaplıcaya HES kodlu giriş

Kaplıcaya HES kodlu giriş

Çocukların yüzü güldü

Çocukların yüzü güldü

Yapılandırmaya evet vergi affına hayır

Yapılandırmaya evet vergi affına hayır

Vatandaşa hizmet için buradayız

Vatandaşa hizmet için buradayız

7/24 emrinizdeyiz

7/24 emrinizdeyiz

Gazilere sosyal tesis

Gazilere sosyal tesis

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

25 Ekim 2020, Pazar
  • İmsak
    05:38
  • Güneş
    07:02
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:35
  • Akşam
    18:04
  • Yatsı
    19:22
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.