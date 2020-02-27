39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü

Vergi Haftası kapsamında Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantı salonunda düzenlenen törende Ankara Vergi Dairesi tarafından 39 sanayiciye teşekkür belgesi, 2018 verileriyle en çok vergi veren 100 firma arasına giren 4 sanayiciye de başarı ödülü verildi. Vergi Dairesi Başkanlığı’nın sanayicilere teşekkür belgesi verme hareketini takdirle karşıladığını belirten ASO Yönetim Kurulu Bakanı Nurettin Özdebir konuşmasında özetle şunları kaydetti:

ANKARA İÇİN GURUR VERİCİ TABLO

“Ankara 2019 yılında 8.3 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç etti. Bu ürünler nitelik olarak da diğer illerde üretilenlerden farklı. Ankara sanayisinin yaklaşık yüzde 40’ı orta üstü ve yüksek teknolojide üretim yapıyor. Ülkemizden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yüzde 20’si burada üretiliyor. Yüksek teknolojili ürünlerdeki cironun yüzde 28’i Ankaralı firmalar tarafından yapılıyor. Bu Ankara için gurur verici bir tablo. Ankara’da kişi başına düşen milli hasıla 2018 rakamıyla 12 bin doların üzerinde. Ankara’nın aldığı mesafeyi göstermekte.”

YÜZDE 27.06’SINI ANKARA ÖDEDİ

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da ülke genelindeki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27.06’sının Ankara’dan ödendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “2018 yılının kurumlar vergisi gelirleri, 2019 yılında beyan edildi. Bu beyanlara baktığımızda Türkiye’deki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27.06’sının Ankara’dan ödendiğini görüyoruz. Bizim önümüzde ise İstanbul var. İstanbul’un ise yüzde 27.19 rakamında. Bu seneyi ben dört gözle bekliyorum. Geçen sene Ankara’da 6 puanlık bir artış olmuştu. Bu durumda Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın sanayinin de başkenti olmaya doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Bugün bu tespiti de dikkate alarak değerli sanayicilerimize teşekkür etmek istedik.”