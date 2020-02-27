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Ankara Haberleri: 39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü

ANKARA HABERLERİ

39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü

AA-İHA
27.02.2020 - 15:30 |Son Güncelleme :

Ankara Vergi Dairesi ve ASO işbirliğiyle vergilerini zamanında ve yüksek düzeyde ödeyen, istihdam yaratan 39 sanayiciye teşekkür belgesi verildi. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın sanayinin de başkenti olmaya doğru hızla ilerlediğini görüyoruz” dedi.

AA-İHA

Vergi Haftası kapsamında Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantı salonunda düzenlenen törende Ankara Vergi Dairesi tarafından 39 sanayiciye teşekkür belgesi, 2018 verileriyle en çok vergi veren 100 firma arasına giren 4 sanayiciye de başarı ödülü verildi. Vergi Dairesi Başkanlığı’nın sanayicilere teşekkür belgesi verme hareketini takdirle karşıladığını belirten ASO Yönetim Kurulu Bakanı Nurettin Özdebir konuşmasında özetle şunları kaydetti:

39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü

ANKARA İÇİN GURUR VERİCİ TABLO

“Ankara 2019 yılında 8.3 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç etti. Bu ürünler nitelik olarak da diğer illerde üretilenlerden farklı. Ankara sanayisinin yaklaşık yüzde 40’ı orta üstü ve yüksek teknolojide üretim yapıyor. Ülkemizden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yüzde 20’si burada üretiliyor. Yüksek teknolojili ürünlerdeki cironun yüzde 28’i Ankaralı firmalar tarafından yapılıyor. Bu Ankara için gurur verici bir tablo. Ankara’da kişi başına düşen milli hasıla 2018 rakamıyla 12 bin doların üzerinde. Ankara’nın aldığı mesafeyi göstermekte.”

YÜZDE 27.06’SINI ANKARA ÖDEDİ

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da ülke genelindeki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27.06’sının Ankara’dan ödendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “2018 yılının kurumlar vergisi gelirleri, 2019 yılında beyan edildi. Bu beyanlara baktığımızda Türkiye’deki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27.06’sının Ankara’dan ödendiğini görüyoruz. Bizim önümüzde ise İstanbul var. İstanbul’un ise yüzde 27.19 rakamında. Bu seneyi ben dört gözle bekliyorum. Geçen sene Ankara’da 6 puanlık bir artış olmuştu. Bu durumda Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın sanayinin de başkenti olmaya doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Bugün bu tespiti de dikkate alarak değerli sanayicilerimize teşekkür etmek istedik.” 

39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 15 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 39 sanayiciye ‘vergi’ teşekkürü haberi güncellenecektir.

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