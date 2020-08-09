2 yaşından önce tedavi gerekiyor

Anne Şive Ülker, 2 yaş altı SMA hastalarına ABD’de uygulanan gen tedavisi için 2,4 milyon dolar gerektiğini belirterek, "Herkesin desteğini, yardımlarını bekliyoruz" dedi. Anne Ülker, çocuklarına teşhis koyulmadan önce böyle bir hastalığın varlığından haberlerinin olmadığını belirterek, “İnanıyoruz ki Doğu, ağabeyiyle birlikte bir gün koşup oynayacak. Aslında hiç zamanımız yok. Bir an önce evladımıza bu tedaviyi yaptırmamız gerekiyor" diye konuştu.







