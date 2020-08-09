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Ankara Haberleri: 2 yaşından önce tedavi gerekiyor

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2 yaşından önce tedavi gerekiyor

Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/DHA
09.08.2020 - 00:38 |Son Güncelleme :

Ankara'da, Şive ve Çetin Ülker çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Doğu'nun (1) sağlığına kavuşabilmesi için, global bağış sitesi ‘GoFundMe’ üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/DHA

Anne Şive Ülker, 2 yaş altı SMA hastalarına ABD’de uygulanan gen tedavisi için 2,4 milyon dolar gerektiğini belirterek, "Herkesin desteğini, yardımlarını bekliyoruz" dedi. Anne Ülker, çocuklarına teşhis koyulmadan önce böyle bir hastalığın varlığından haberlerinin olmadığını belirterek, “İnanıyoruz ki Doğu, ağabeyiyle birlikte bir gün koşup oynayacak. Aslında hiç zamanımız yok. Bir an önce evladımıza bu tedaviyi yaptırmamız gerekiyor" diye konuştu.

2 yaşından önce tedavi gerekiyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 yaşından önce tedavi gerekiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 yaşından önce tedavi gerekiyor haberi güncellenecektir.

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