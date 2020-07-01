1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı

Belediyede ve bağlı birimlerde haftada normalde görülen vaka sayısının 4-5 olduğu, ancak son hafta artış yaşandığı belirtildi. 30 personelin evde 15 personelin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde COVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı son bir haftada ciddi bir artış göstererek 45 oldu. Belediyemiz, bu sürecin ilk gününden itibaren olduğu gibi personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da kişisel önlemlerini alacağına, bu süreci asgari zararla ve birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.