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Ankara Haberleri: 1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı

ANKARA HABERLERİ

1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı

Murat YILMAZ
01.07.2020 - 23:46 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) son bir haftada 45 personel koronavirüse yakalandı.

Murat YILMAZ

Belediyede ve bağlı birimlerde haftada normalde görülen vaka sayısının 4-5 olduğu, ancak son hafta artış yaşandığı belirtildi. 30 personelin evde 15 personelin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde COVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı son bir haftada ciddi bir artış göstererek 45 oldu. Belediyemiz, bu sürecin ilk gününden itibaren olduğu gibi personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da kişisel önlemlerini alacağına, bu süreci asgari zararla ve birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı haberi güncellenecektir.

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