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Haberler >Video >Teknoloji >Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak
TEKNOLOJİ

Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak

Almanya merkezli İnternet Değişim Noktası DE-CIX, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Veri trafiğinde saniyede 10 terabit rekorunu kıran şirket, Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak temalı zirvesi için gün sayıyor. Zirvenin ana sponsorlarından biri olan Microsoft ile güçlü bir iş birliğinde olan DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ile Microsoft Azure & Hibrit Bulut Sistemleri Yöneticisi Cüneyt Batmaz Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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