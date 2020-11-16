Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak

Almanya merkezli İnternet Değişim Noktası DE-CIX, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Veri trafiğinde saniyede 10 terabit rekorunu kıran şirket, Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak temalı zirvesi için gün sayıyor. Zirvenin ana sponsorlarından biri olan Microsoft ile güçlü bir iş birliğinde olan DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ile Microsoft Azure & Hibrit Bulut Sistemleri Yöneticisi Cüneyt Batmaz Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)