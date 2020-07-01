'Yamyam' tombul çekirge kendi türünü yerken görüntülendi

DÜNYADA sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tombul çekirge (Bradyporus) yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yerken, sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) Kırmızı Liste'ye alınması için başvuru yapılan türle ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Tabii bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında, ama bu tür için hiç şahit olmamıştık. Bunu görüntülerde gördük ve çok şaşırdık hakikaten" dedi.