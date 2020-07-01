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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı

Evde sırt ve bel kaslarınızı güçlendirmeniz için Yoga Eğitmeni Nihal Avcı’nın hazırladığı bu yoga akışını kolaylıkla yapabilirsiniz.
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