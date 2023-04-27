Dijital geleceğe tam destek

Vodafone, yedi yıl önce başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesini depremin hemen ardından bölgedeki çocukların her anlamda desteklenmesi için “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Desek” adıyla 11 ile taşıyor. İlk adımı Adıyaman olan yeni çalışmanın çocukların psikososyal ihtiyaçlarını karşılamaya da odaklandığını söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim çadırlarıyla toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.