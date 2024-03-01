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Haberler >Video >Arçelik Neo: Yapay zekâlı bir çamaşır makinesine ne dersiniz?
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Arçelik Neo: Yapay zekâlı bir çamaşır makinesine ne dersiniz?

Çok ama çok eskiden hayatımızda merdaneli çamaşır makineleri vardı. Biz mi çamaşırı yıkıyoruz, çamaşır mı bizi yıkıyor tam bilemediğimiz bir dönem. Sonra otomatik çamaşır makineleri hayatımıza girdi ve kirli çamaşırlarla aramızdaki ilişkide her şey değişti. Sadece birkaç butona basıyor ve işi yıkama yapacak makineye bırakıyorduk. Anneler mutluydu, babalar mutluydu, gençler mutluydu. En önemlisi çamaşırlar mutluydu. Bugün de merdaneden otomatiğe geçtiğimizdeki kadar büyük bir ‘yıkama devrimi’ ile karşı karşıyayız. Çamaşırla ilişkimizi yeniden tanımlayacak bir değişim bu. Yıllar önce emek yoğun bir eylemden, çalışkan bir makineye geçiş yapmıştık. Şimdi otomatik makineden akıllı bir cihaza yükseliyoruz. Bu yeniliğin adı: Otonom çamaşır makinesi. Bize bu teknolojiyi sunan ise Arçelik Neo.
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