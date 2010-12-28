Terazi burcunu 2011 yÄ±lÄ±nda neler bekliyor

15 -18 OCAK-GÃœNEÅž/SATÃœRNÂ Â Â Â Â Â

AÅŸk yaÅŸamÄ±nÄ±z, hayal dÃ¼nyanÄ±z ve varsa Ã§ocuklarÄ±nÄ±zla ilgili. GÃ¼Ã§sÃ¼z veya isteksiz olabilirsiniz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zayÄ±f. Daha alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve tedbirli davranmanÄ±z bir zorunluluk haline gelebilir, genel olarak bu dÃ¶nem Ã§ekingen davranmaya eÄŸilimlisiniz. SorumluluÄŸu olan sÃ¶zler vermeyin. MantÄ±klÄ± olsanÄ±z veya olmasanÄ±z da Ã¶nce kendinizi engellememelisiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: olabildiÄŸince doÄŸadan yararlanÄ±n.

15 OCAK-SATÃœRN/JÃœPÄ°TER

Bu ve sonrakiyle beraber Ã¼Ã§ Ã¶nemli etki birarada olacaklar, sÃ¼releri yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±na yayÄ±lÄ±yor. DoÄŸrudan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mekanÄ±, aileyi ve Ã§evre koÅŸullarÄ±nÄ± etki altÄ±na alan bir astro etki. AslÄ±nda bu bir ilerleme efekti ama koÅŸullar uygun olduÄŸunda daha da doÄŸrusu zamanlama iyi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda. Genelde bÃ¶yle bir oluÅŸum 20 yÄ±l civarÄ±nda oluÅŸur. Bu nedenle de kiÅŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve kim olduÄŸunu gerÃ§ekten iyi bilmelidir. SabÄ±r olumlu sonuÃ§lar getirebilir, deÄŸiÅŸikliÄŸe Ã¶zellikle de ev ve yer deÄŸiÅŸtirmeye eÄŸilimlisiniz. Kendinize gÃ¼veniniz iyi ama daha iyi olmalÄ±. BazÄ±larÄ±nÄ±z mÃ¼lk edinme Ã§abasÄ± iÃ§ine girecekler.



ASTRO REÃ‡ETE: Felsefi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere yatkÄ±nsÄ±nÄ±z, bu iyi ama abartmayÄ±n.

15 OCAK-SATÃœRN/MERKÃœR



Bu da Ã¼stteki alanlarda etkili ama etkisi daha kÄ±sa. Konsantrasyonunuz yÃ¼ksek, dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz ayrÄ±ntÄ±lÄ±, Ã§alÄ±ÅŸkansÄ±nÄ±z, mantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve dÃ¼zen sevginiz yoÄŸun. Metodlu olmanÄ±z ve sabrÄ±nÄ±z size tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarda ÅŸansÂ kazandÄ±racaktÄ±r.

15 OCAK-SATÃœRN/VENÃœS



Yine aynÄ± astro evdeki farklÄ± bir etki ama bu biraz daha sert. Memnuniyetsiz ve soÄŸuksunuz. YalnÄ±zlÄ±k ve yabancÄ±laÅŸmaya her zamankinden daha da eÄŸilimlisiniz, bir ÅŸeyi feda etmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. HastalÄ±klara eÄŸiliminiz daha fazla



ASTRO REÃ‡ETE: KÄ±skanÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden sorun yaÅŸayabilirsiniz hatta ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir

27 OCAK-14 HAZÄ°RAN ARASINDA SATÃœRN RETRO 4-NÄ°SAN/22 MAYIS-SATÃœRN/PLUTO



Daha Ã§ok 2. Astro evle yani aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak maddi konularla ilgili bir etki. Bir zorunluluk nedeniyle maddi bir kayÄ±p olabilir. Parasal kuÅŸkularÄ±nÄ±z artabilir ama telaÅŸ etmeden zaman kazanÄ±n ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n Ã¶nceliÄŸini bir daha gÃ¶zden geÃ§irin. Zaman zaman baÅŸkalarÄ±nÄ±n sizin becerilerinizden yeterince yararlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz.

16 NÄ°SAN-SATÃœRN/PLUTO



Ãœstteki etki tekrarlanÄ±yor ama bu kez etki 3. Astro evde yani mental yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ etkiliyor. AnlamÄ± psikolojik veya kendinizi bu kadar zorlamayÄ±n, kurmayÄ±n ve umutsuzluÄŸa kapÄ±lmayÄ±n ÅŸeklinde.

16-25 NÄ°SAN-SATÃœRN/GÃœNEÅž



Daha sabÄ±rlÄ± olmak zorundasÄ±nÄ±z. Konsantrasyon yoÄŸunluÄŸunuz iyi, yorulmuyorsunuz ve iddialÄ±sÄ±nÄ±z. SaÄŸÄ±lÄ±nÄ±zda sorun varsa daha iyi olacaksÄ±nÄ±z. Sizden yaÅŸlÄ± kimselerden yardÄ±m gÃ¶rme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir.



ASTRO REÃ‡ETE: Olaylara iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ve anlamadan katÄ±lmanÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile sonuÃ§lanabilir.

16-25 NÄ°SAN-SATÃœRN/JÃœPÄ°TER



15 Ocakâ€™daki etki aynen tekrarlanÄ±yor, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin ve pesimist olmayÄ±n.

16-25 NÄ°SAN-SATÃœRN/MARS



SabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z yani gereken sabrÄ± gÃ¶sterebiliyorsunuz, Ã¶yleyse bazÄ± zorluklarÄ± yorulmadan halledebilirsiniz. Enerjinizi daha planlÄ± bir ÅŸekilde kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

15 MAYIS-AY/MARS/VENÃœS/MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



Ä°kinci astro evde oluÅŸan Ã¶zel bir kavuÅŸum grubu olduÄŸu iÃ§in bilmenizde yarar var Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok yoÄŸun etkiler oluÅŸmakta. Åžimdi bu karmaÅŸÄ±k etkileri pozitif ve negatif olarak gÃ¶zden geÃ§irelim. Bu arada belirtmek gerek, tÃ¼m etkiler yaklaÅŸÄ±k iki gÃ¼n iÃ§in geÃ§erli sonra daÄŸÄ±lacaklar. AÅŸÄ±rÄ± heyecanlÄ±, arada bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz, seyrek de olsaÂ kavgacÄ±, Ã§ok duygusal ve hassas, huysuz, geÃ§imsiz, Ã§abuk etkilenmek, ihmalcilik, gereksiz masraflar gibisinden etkiler gelip geÃ§ecek. Bunlar yaÅŸanÄ±rken uyarÄ±larÄ± hatÄ±rlarsanÄ±z olaylarÄ± Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± hissetmeden geÃ§iÅŸtirebilirsiniz. Ã–te yandan Ã§alÄ±ÅŸanlarla ilgili Ã§eliÅŸkili etkiler de dikkat Ã§ekici ama denge yasasÄ± nedeniyle sonuÃ§ nÃ¶tr olacaktÄ±r yeter ki siz Ã§ok Ã¼zerinde durmayÄ±n. Bir yandan yÃ¶netenlerle anlaÅŸmazlÄ±k, Ã¶te yandan iyi iliÅŸkiler gibi.



Pozitif olarak ise, belli bir hedefin bilincinde olmak, giriÅŸimlerde bulunmak, daha gerÃ§ekÃ§i olmak, zihinsel uyanÄ±klÄ±k, yardÄ±mseverlik ve takdir gÃ¶rmek gibi. Yine arada bir, Ã§alÄ±ÅŸma isteksizliÄŸi yaÅŸanabilir, beslenme sorunlarÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± etkileyebilir, sÄ±kÄ±cÄ± misafirleri aÄŸÄ±rlamak zorunda kalabilirsiniz, kadÄ±n Terazilerâ€™de Ã§ok Ã¶nemli olmayan kÄ±rgÄ±nlÄ±klar, Ã¶ncelikle dedikodular yÃ¼zÃ¼nden geÃ§ici ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir, onlarÄ±n daha Ã§ok anlayÄ±ÅŸa ve ÅŸefkate ihtiyaÃ§larÄ± olacak.Yine bu sÃ¼reÃ§ iÃ§ersinde, iÃ§inizde yoÄŸun ve dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k hÃ¼manist duygular belirecek, bundan yararlanmak isteyen kiÅŸilere, ya da olaylara izin vermelisiniz. AynÄ± sÃ¼reÃ§te az da bir olasÄ±lÄ±k olsa da, iyi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birisi birkaÃ§ hafta iÃ§inde size aksine bir davranÄ±ÅŸta bulunacaktÄ±rÂ ama bu Ã¶nemli deÄŸil, olayÄ± yaÅŸamalÄ±sÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: GÃ¼vensizlik hissetmeyin ve bundan etkilenmeyin. KafanÄ±zdaki dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri bu sÃ¼re iÃ§inde gÃ¼vendiÄŸiniz ve gereken kiÅŸilere aÃ§abilirsiniz.

15 MAYIS-SATÃœRN/MC



Ãœmitlerinize daha Ã§ok baÄŸlanmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunuz. AmacÄ±nÄ±zÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irerek, tÃ¼m gÃ¼Ã§Ã¼nÃ¼zle yaÅŸananlarÄ± izlemeye devam edin, sÄ±kÄ±ntÄ± olsa dahi unutmayÄ±n dayanma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yÃ¼ksektir, Ã¶nemli deneyimler kazanÄ±yorsunuz.

15 MAYIS-SATÃœRN/PLUTO



Bu dÃ¶nemki sloganÄ±nÄ±z az konuÅŸmak ve Ã§ok iÅŸ gÃ¶rmek olmalÄ±, uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n zorluÄŸunu kesin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z nedeniyle yenebileceksiniz ve baÅŸarÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ama dikkat edin ve kendinizi Ã§ok fazla yormayÄ±n.

14 HAZÄ°RAN-31 ARALIK SATÃœRN RETRODAN Ã‡IKIYOR 15 HAZÄ°RAN-SATÃœRN/VENÃœS



KiÅŸilik evinizde Ã¶nemli ve yararlÄ± bir etki baÅŸlÄ±yor, hem de SatÃ¼rn kontrolunde. GerÃ§ekÃ§ilik yÃ¶nÃ¼nÃ¼z aÄŸÄ±r basacak, zihniniz her zamankinden daha fazla uyanÄ±k, sorumluluk duygunuz iyi ve sadÄ±ksÄ±nÄ±z ve kendinize hakim olabilme gÃ¼cÃ¼ne yeterince sahipsiniz. EÄŸer ilginiz varsa Ã¶nemli sanatsal uÄŸraÅŸlara gireceksiniz. RekabetÃ§isiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Dikkat edin ve anÄ±msayÄ±n, en bÃ¼yÃ¼k rakibiniz yine sizsiniz.

15 HAZÄ°RAN-SATÃœRN/PLUTO



15 MayÄ±s etkisinin Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k tekrarÄ±...



15 HAZÄ°RAN-SATÃœRN/PLUTO



AynÄ± etki sÃ¼rÃ¼yor ama bu farklÄ± bir astro evde ve transit deÄŸil. Burada Ã§ok Ã¶nemli bir uyarÄ±m olacak, bu Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k etki iÃ§inde Ã¶zellikle gecenin geÃ§ saatlarinde ve Ä±ssÄ±z yerlerde yanlÄ±z kalmayÄ±n, tehlikeli olabilir, bu uyarÄ± katdÄ±nlar iÃ§in daha geÃ§erlidir. DevamÄ±nÄ± okuyun...

14-16 TEMMUZ/SATÃœRN/PLUTO



YukarÄ±daki etkinin bu kez 12. Astro evdeki devamÄ±. Hem aynÄ± tehlike tekrarlanacak, hem de psikolojik olarak yalnÄ±zlÄ±k korkunuz artabilir. Bu arada gereksiz korkularÄ± ve Ã¶nemsiz endiÅŸeleri uzaklaÅŸtÄ±rÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Tedbirli, uyanÄ±k ve kararlÄ± olun.

17 AÄžUSTOS-SATÃœRN/MARS



BazÄ± zorluklar yÃ¼zÃ¼nden isteksiz, memnuniyetsiz olabilirsiniz. Bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k sizi Ã¼zebilir ama sorun deÄŸil, yine fÄ±rsat Ã§Ä±kacak.

1 5 EYLÃœL-SATÃœRN/ASC



Bir 10. Astro ev etkisi, daha Ã§ok iÅŸ ve hedeflere yÃ¶nelik. SabÄ±rlÄ± olun, zorluklarÄ± halledebilecek gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var, bu dÃ¶nemde bol bol tecrÃ¼be edineceksiniz.

12-20 EYLÃœL-SATÃœRN/ASC



Hemen Ã¼stteki etkilere ek olarak, bu sÃ¼reÃ§te sizden daha kiÅŸilerle daha Ã§ok birlikte olabilir, onlardan yarar saÄŸlayabilir ve iyi iletiÅŸim kurabilirsiniz.

15-18 EYLÃœL-VENÃœS/PLUTO



9. astro evdeki bu etki daha Ã§ok etik deÄŸerlerle ilgili, bir hata yapmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Yani ahlak sorunlarÄ± gÃ¼ndeme gelecek, hareketlerinize ve sergilediÄŸiniz kiÅŸiliÄŸe dikkat edin, sizi yanlÄ±ÅŸ anlayabilirler. Ã–zellikle yabancÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸayanlar veya yabancÄ± bir dine ait biriyle aÅŸk veya evlilik olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan Teraziler bu konuda daha Ã¶zenli ve tutarlÄ± olmalÄ±lar.

16 EYLÃœL VENÃœS TERAZÄ° BURCUâ€™NDA



Sosyal stratejileriniz iyi v edoÄŸru diplomatiksiniz. EÄŸer baskÄ±cÄ± olmazsanÄ±z yeterince yani VenÃ¼sâ€™Ã¼n isteÄŸi doÄŸrultuda romantik olabileceksiniz. AslÄ±nda bu konum her tÃ¼r beraberlikler ve iÅŸbirlikleri iÃ§in Ã§ok uygundur fakat duygusal iliÅŸkilerde yanÄ±lgÄ±lara da aÃ§Ä±ktÄ±r yani iyi incelemeli veya iliÅŸkinin derinlikleri gÃ¶rÃ¼p emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Her duyguyu gerÃ§ek aÅŸk zannedip hemen kesin baÄŸlar oluÅŸturmamalÄ±sÄ±nÄ±z. OlmadÄ±k anlarda gereksiz kÃ¼skÃ¼nlÃ¼kler yaÅŸanabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: SaÃ§malÄ±k dÃ¼zeyinde eli aÃ§Ä±klÄ±k ve harcamalar yaÅŸanabilir, kendini frenleyin.

24 EYLÃœL GÃœNEÅž BURCUNUZDA 26 EYLÃœL MERKÃœR TERAZÄ° BURCUâ€™NDA



MerkÃ¼r bu konumda iyi idrak ve yargÄ± getirir. KonularÄ± farklÄ± yÃ¶nlerden daha iyi gÃ¶rÃ¼rken, vizyonunuz geniÅŸleyebilir ama kararlar gerekÄŸince Ã§abuk olmalÄ± ve uygun zamanlar kaÃ§Ä±rÄ±lmamalÄ±. SorunlarÄ± rafa kaldÄ±rmayÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Dedikodular ilginizi Ã§ekecek ama bunu yapmayÄ±n.

29 EYLÃœL-2 EKÄ°M-GÃœNEÅž/MARS



Daha Ã§ok duygusal ve gerilim yÃ¼klÃ¼ bir enerjiden sÃ¶z ediyoruz. Acele kararlar ve sinir tartÄ±ÅŸmacÄ±, inatÃ§Ä± ve kÄ±rÄ±cÄ± olmanÄ±za neden olabilir. YakÄ±n olduÄŸunuz kimseleri egonuun zorlamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÄ±rabilir ve onlarla gereksiz tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz. Ã–te yandan hÄ±rslÄ± ve gayretlisiniz, gÃ¼Ã§ kazanma eÄŸilimindesiniz. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda ise hareketli ve aktivitelerin yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlenmekte.



ASTRO REÃ‡ETE: BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zayÄ±f yani hastalÄ±klara her zamankinden daha fazla eÄŸilimlisiniz, riske girmeyin.

1-26 EKÄ°M-SATÃœRN/NEPTÃœN



Ã–nemli ve kalÄ±cÄ± bir astro oluÅŸum. Bu dÃ¶nemde sÄ±fÄ±rdan oluÅŸabilecek sorunlar sizi epey zorlayacak yine bu devre alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k ruhsal olaylar yaÅŸayabilirsiniz veya okÃ¼lt konulara ilginiz artacak. Garip ve alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k tanÄ±ÅŸmalar yaÅŸayabilirsiniz. Bu etkinin bir diÄŸer ilginÃ§ yÃ¶nÃ¼ de bazÄ± insanlarÄ±n kendilerinden oldukÃ§a yaÅŸlÄ± insanlarla evlenmeye kalkÄ±ÅŸmalarÄ±dÄ±r, eÄŸer bi olasÄ±lÄ±k ikinci bir evlilik ise daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olabiilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Durup dururken uzaklara Ã¶zlem duyabilirsiniz, imkanÄ±nÄ±zÄ±n elverdiÄŸi kadarÄ±yla bir yerlere giderek, bu duygunuzu tatmin edin.

16 EKÄ°M-GÃœNEÅž/ASC



9. Astro ev etkisi, daha Ã§ok yasalar ve hukukla ilgili, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. HuzursuzluÄŸunuz yÃ¼zÃ¼nden yabancÄ±laÅŸabilirsiniz.

15 EKÄ°M-GÃœNEÅž-NEPTÃœN



Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara Ã§ok aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z bu sizi Ã§ok yorabilir olabildiÄŸince dÄ±ÅŸ etkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n hatta bazen duyarsÄ±zlaÅŸÄ±n. Ã–te yandan etkileme yeteneÄŸiniz aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor ayrÄ±ca hayalleriniz ve fantazileriniz yoÄŸun ama abartmayÄ±n. Bu etki iÃ§inde mistik temayÃ¼ller gÃ¶zlenebilir ya da manevi yÃ¶ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi baÅŸka insanlara aktarma eÄŸilimindesiniz. YolculukÂ isteÄŸiniz ve Ã§evreden uzaklaÅŸma arzunuz sÃ¼rÃ¼yor.

5 KASIM-3 ARALIK-SATÃœRN/MERKÃœR



Ã–nemli bir oluÅŸum daha hatta yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli oluÅŸumlarÄ±ndan birisi, azami dikkat gerektirecek, bu etki 8. Astro evde oluÅŸacak. Ruhsal tutukluklar ve mesleki zorluklar olabilir, zor iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±rken biraz da Ã§evrenize karÅŸÄ± yabancÄ±lacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik bazÄ± tatsÄ±z haberler alabilirsiniz. Bunlara karÅŸÄ±n konsantrasyonunuz yÃ¼ksek, dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve etraflÄ±, Ã§alÄ±ÅŸkansÄ±nÄ±z. MantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz ve dÃ¼zenli olmanÄ±z yararlÄ± olacak, ayrÄ±ca metodlu olmanÄ±z ve sabrÄ±nÄ±z size baÅŸarÄ± kazandÄ±racaktÄ±r, uzun yolculuklar gÃ¶rÃ¼lebilir. Pazarlama giriÅŸimlerinde baÅŸarÄ±lÄ± olunabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: EÄŸer kronik bir sorun varsa bu sÃ¼reÃ§te konuÅŸma ve iÅŸittme zorluÄŸu yaÅŸanabilir.

15 KASIM-SATÃœRN/NEPTÃœN



1-26 Ekim arasÄ±nda astro etki tekrarlanÄ±yor...



19 KASIM-4 ARALIK-SATÃœRN/SATÃœRN

Yeni yÄ±lÄ±n bu burÃ§taki diÄŸer Ã¶nemli astro oluÅŸumu, bu da 8. Astro evde oluÅŸuyor. OlaylarÄ±n geliÅŸiminde deÄŸiÅŸimler olabilir, sanki ruhsal yÃ¶nden yeni bir yaÅŸam periodu sizi bekliyor. Depresyona baÄŸlÄ± isteksizlikler gÃ¶rÃ¼lebilir. TÃ¼m yaÅŸamÄ±nÄ±za yeni bir yÃ¶n vereceÄŸiniz bir dÃ¶nemdesiniz, eÄŸer bu sÃ¼reci sorunsuz aÅŸabilirseniz daha sonra daha sistemli ilerliyebilme imkanÄ±na sahip olacaksÄ±nÄ±z.