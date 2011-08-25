TERAZÄ° BURCU

refid:18575709 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Genelde yeni yÄ±lÄ±n etkin evleri olan 8. ve 9. Astro evler bir yana, maddeyi, saptanmÄ±ÅŸ deÄŸerleri, Ã¶ncelikleri belirleyen 2. Astro evle, mental durumu, ifade ve iletiÅŸimi ve Ã§evreyi belirleyen 3. Astro evde etki alÄ±yorlar. Hepsinden Ã¶nemlisi 2011â€™de baÅŸÃ¶ÄŸretmen SatÃ¼rnâ€™Ã¼n Terazi Burcuâ€™nu etkiliyor olmasÄ±, hele bir de SatÃ¼rnâ€™Ã¼n bu burÃ§ta 27 Ocak-14 Haziran 2011 arasÄ±nda retro yapmasÄ± yani geri gitmesi daha da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n burcunuzdaki yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda evlilikler gecikebilir, finansal sÄ±nÄ±rlamalar gelebilir, bu arada boÅŸanmalar da zorlaÅŸabilir. AyrÄ±ca Haziran/Temmuz dÃ¶nemindeki uyarÄ±lara Ã§ok dikkat etmelisiniz. KÄ±sacasÄ± Terazi Burcu yeni yÄ±lda Ã¶nemli sÄ±navlar yaÅŸayacak ve birbirinden farklÄ± geliÅŸmelere gebe. TÃ¼m Teraziler, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ± ve gereken dersleri Ã§Ä±karmalÄ±lar...