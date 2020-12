TERAZÄ° BURCU

refid:18575709 ilişkili resim dosyası

Genelde yeni yılın etkin evleri olan 8. ve 9. Astro evler bir yana, maddeyi, saptanmış değerleri, öncelikleri belirleyen 2. Astro evle, mental durumu, ifade ve iletişimi ve çevreyi belirleyen 3. Astro evde etki alıyorlar. Hepsinden önemlisi 2011’de başöğretmen Satürn’ün Terazi Burcu’nu etkiliyor olması, hele bir de Satürn’ün bu burçta 27 Ocak-14 Haziran 2011 arasında retro yapması yani geri gitmesi daha da düşündürücü. Satürn’ün burcunuzdaki yolculuğu sırasında evlilikler gecikebilir, finansal sınırlamalar gelebilir, bu arada boşanmalar da zorlaşabilir. Ayrıca Haziran/Temmuz dönemindeki uyarılara çok dikkat etmelisiniz. Kısacası Terazi Burcu yeni yılda önemli sınavlar yaşayacak ve birbirinden farklı gelişmelere gebe. Tüm Teraziler, güçlü olmalı ve gereken dersleri çıkarmalılar...