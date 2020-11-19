Zoom, arayüzünü ve özelliklerini güncelledi

Var olan özelliklerdeki değişiklikler şöyle:

* Video dışı görüşme arayüzü video kapalı görüşme arayüzüyle aynı görünecek

(Windows, macOS, Linux) Video kapalı olarak ayarlanan görüşmelerde toplantı bilgisi ve özelliklerinin olduğu ekran yerine, artık sadece profil resmi ya da isim gösterilecek.

Yeni ve geliştirilen özellikler

*Toplantı / webinar özellikleri

*iPad için gelişmiş galeri görünümü – iPad

Galeri görünümü artık 4x4 büyüklüğündeki videoları destekleyecek. 11 inç ve 12,9 inçlik iPad Pro’lar ise 5x5’e kadar video görüntüleyebilecek. Çoklu sabitleme, çoklu öne çıkartma ve özel galeri görüntüleme düzenlemesi de desteklenecek.

* Tek seferde çoklu program paylaşma – Windows, macOS

Tüm masaüstü yerine birden fazla masaüstü programı tek seferde paylaşılabilecek. Diğer programlar ve masaüstündeki program dışı alanlar izleyici tarafından görülemeyecek. Paylaşan, hangi programları paylaştığını programın dışını kaplayan kalın ve yeşil sınır çizgisi ile her zaman görebilecek. Bu özellikten faydalanabilmek için paylaşan istemcinin 5.4.3 sürümünü kullanması yeterli, izleyiciler daha önceki sürüme sahip olsalar da paylaşılan ekranı görüntüleyebilecek.



* Android’de Sanal Arka Plan için artan destek – Android

Android’de Sanal Arka Plan kullanımını artık Adreno 615, 616, 618 ve 620 GPU’lar da destekliyor.

* Toplantı özellikleri

* Gelişmiş toplantı içi kötüye kullanım raporlama – Windows ,macOS, Linux, iOS, Android, Web istemcisi

Toplantı sahipleri ve katılımcılarının kötüye kullanımı Zoom’a raporlama sürecini basitleştirecek.

Katılımcı aktivitesini askıya alma – Windows, macOS, Linux, iOS, Android Güvenlik panelinde yer alan yeni özellik, tüm katılımcı aktivitelerini anında askıya alarak, tüm video ve sesleri kapatacak, ekran paylaşımını durduracak, ara odalarını sonlandıracak ve kaydı beklemeye alacak.

* Sohbet özellikleri

* Sohbet mesajlarını tutturma – Windows, macOS, Linux, iOS, Android

Kullanıcılar bir kanaldaki mesajı kanalın en tepesine tutturabilecek. Tutturulan mesajlar kaldırılabilecek, yerine başka mesajlar tutturulabilecek ya da gizlenebilecek. Tutturulan mesajların kaydına, kanal seçenekleri panelinden erişilebilecek.

* Phone özellikleri

* Gelişmiş Geçmiş ve Sesli Mesaj sekmeleri – Windows, macOS, Linux, Android, iOS

Geçmiş ve Sesli Mesaj sekmeleri için konum, çağrı bilgisi ve istenmeyen arama olup olmadığını daha iyi belirten arayüz geliştirmeleri kullanılabilecek. Konum içeren ancak çağrı bilgisi olmayan arama geçmişi girdileri ilk satırda telefon numarasını, ikinci satırda konumu içerecek. Güncelleme öncesinde, konum bu arama geçmişi girdilerinde ilk sırada yer alıyordu.